​​​​​​​HaySag ve Türkvet uygulamaları devrede

Haber: Aysun Beykoz

Kurban Bayramı yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli vatandaşların dini vecibelerini yetine getirme noktasında sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti. Pakdemirli açıklamasında "Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Kurban Bayramı'na yönelik olarak Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık. Bu kapsamda kurban satış ve kesim yerlerinde alınması gereken tedbirleri belirledik. 'HaySag' isimli mobil uygulamanın yanı sıra 'TÜRKVET' mobil uygulamasını da devreye aldık. Bu uygulamalar ile vatandaşlarımız kurbanlık hayvanların kulak küpe numarasından, hayvanın tür, ırk, cinsiyet, aşı ve doğum tarihlerini sorgulayabilirler. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uyarak kurbanlık hayvan alımlarını son güne bırakmaması yoğunluk yaşanmaması açısından önemli" diye konuştu.