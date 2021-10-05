Hayvan barınağını ziyaret ettiler

Haber: Uğur Balaban

4 Ekim Dünya Hayvanları koruma günü sebebiyle İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri Bolu Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret etti. Ziyarete giden CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ve CHP İl Genel Meclisi üyeleri AlaaddinKaradoğan ve Eyüp Beşli, Belediye Hayvan Barınağında hayvanları besledi. Hayvanlara özel yem götüren CHP İl Genel Meclisi üyeleri, barınaktaki yetkilerle görüş alışverişleri yaptı. Erhan Beykoz yetkililere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün bir bütçe ayırarak sokaktaki hayvanları beslemeye veya barınmaya yönelik çalışma yapması gerektiğini anlattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 10:21