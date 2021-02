Hayvan deyip geçmemek lazım

Haber: N. Halid Altundal

Aladağ Yaylası'nda bir metre karda yaşam mücadelesi veren yabani hayvanlara yem bırakıldı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı Aladağ Yaylası'nda yabani hayvanlar için yemleme çalışma yaptı. Kentte bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışının ardından Aladağ Yaylası'nda kar kalınlığı bir metreye yaklaştı. Beyaz örtüde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler arazi araçlarıyla bölgeye getirdikleri 350 kilogram besi yemi ve saman balyalarını, geyik ve karacalar için ormanlık alana bıraktı.

Yedigöller, Abant, Göynük, Aladağ ve Atyaylası mevkilerine de 7,5 ton besi yemi bırakıldığı, yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.

Bolu'yu geçtiğimiz hafta sonu etkisi altına yoğun kar yağışı sonrası, Bolu Ülkü Ocakları At yaylasında yaşayan Yılkı atlarını unutmadı. Yılkı atlarını unutmayan Ülkücüler, atlar ve yabani hayvanlar için belirli noktalara yem bıraktı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği At yaylasında, yılkı atlarının ve yabani hayvanların yiyecek konusunda zor günler yaşamaması adına Bolu Ülkü Ocaklarından duyarlı bir davranış geldi. Gece karanlığında zorlu şartlarda At yaylasına giden Bolu Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Sedat Tok ve Bürokrasi Birim Başkanı Vedat Tok, yılkı atları ve diğer yabani hayvanlar için yen bıraktılar. Yılkı atlarını da görüntüleyen ülkücü gençlerin bu duyarlı davranışı kamuoyu tarafından da büyük takdir topladı.