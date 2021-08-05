Hayvan dostu çıktı

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Emniyet Müdürü olarak Çankırı ilinden atanan Sadettin Aksoy, yavruyken, aldığı Miço isimli sokak kedisi Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün maskotu oldu. Beyaz renkli sokak kedisini sahiplenen İl Emniyet Müdürü Aksoy, ayrıca lojmanında 5 kedi ve bir de köpeğe bakıyor.

Sokak hayvanlarına yapılan şiddetin karşısında olduğunu belirten Müdür Aksoy; “Maalesef ülkemizde bir çok sokak hayvanı eziyete maruz kalıyor. Çankırı İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Miço’nun ağzı yaralar ve kanlar içerisindeydi. Onu hemen sahiplenip veterinere götürüp tedavisini yaptırdım. 2 yıldır benimle birlikte görev başında. Miço’nun tek sorunu çok konuşuyor olması. Sürekli olarak konuşma halinde. Onunla olmaktan çok mutluyum. Evimde ise 5 kedim ve birde köpeğim var. Bunlarla da iki kızım ilgileniyor. Miço, beyaz renkli olduğu için de çok dikkat çekiyor. Bütün şubeleri gezip, stres atıyor. Bütün polis teşkilatı Miço’yu çok seviyor ve oda kendisini sevdirmesini biliyor” dedi.

HAVAİ FİŞEKLERİ YASAKLAYACAĞIZ

Hayvan severliliği ile ön plana çıkan Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, il genelinde havai fişek kullanımını yasaklamak içinde Bolu Valisi Ahmet Ümit’le istişare yapacaklarını ve Valinin onayı, oluru ile bir proje uygulamaya hazırlandıklarını da açıklayarak; “Bolu genelinde özellikle düğün, sünnet ve doğum günü partilerinde havai fişek atılmakta. Bolu’nun yüzde 65’i ormanlık alanlarla kaplı. Son günlerde ülkemizin bir çok yerinde orman yangınları var. Bunun için Bolu’da da orman yangını çıkmasını istemiyoruz. Havai fişeklerden biri ormanlık alana düşerse, yangın kaçınılmaz olur. Gürültüsü de insanları rahatsız etmekte. Bir havai fişeğin patlaması neticesi, çok sayıda kuş da ölmekte. Bunu halkımızın çoğu bilmez. Valimizle bu konuyu görüşüp, onun kararları doğrultusunda hareket edeceğiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 09:39