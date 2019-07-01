Hayvan dostu itfaiye

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İtfaiyesinde çalışan personel, insanların can ve mal güvenliği için verdiği hizmetin aynısını doğamızda yaşayan diğer canlılara da gösteriyor. Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hayvanlara da gereken ilgiyi göstermekten hiç mi hiç çekinmiyor ve zor durama düşen hayvanların yardımına koşarak güzel anlamlı bir sorumluluğa imza atıyor.

Genellikle yangınlarda, sıkışmalı trafik kazalarında ve su baskınlarında hizmet veren Bolu itfaiyesi 2018 yılı tamamında, 2019 yılı Haziran ayı sonuna kadar toplam 440 hayvanın hayatta kalması için yoğun çaba gösterdi. Bolu İtfaiyesi 18 ay boyunca müdahale edilen olaylarda en çok kedi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. En hayvansever itfaiye ekiplerinden olan Bolu İtfaiyesi 18 ayda toplam zor durumda kalan 297 kedi ve yavrusunu hayata bağladı.

İtfaiye ekipleri 2018 yılında 297 hayvan kurtarılırken, 2019 yılının ilk 6 aylık diliminde 143 hayvana adeta can verdi. Kurtarılan hayvanlar içerisinde, kedi ve yavruları birinci sırada yer alırken, Bolu İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sırasıyla köpek, güvercin, karga, yılan, kirpi, hindi, kuş, tavuk, leylek, inek, yarasa, atmaca, manda, keçi, at, serçe, baykuş, tavşan, sincap, horoz, kaz, geyik ve iguana gibi hayvanların da hayatlarını kurtardı. Kurtarılan ve tedavileri yapılan bu hayvanlar yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Yapılan araştırmada ayrıca Bolu’da ayda ortalama zor durumda bulunan yaklaşık 24 hayvana müdahalede bulunuldu. En çok hayvan kurtarma olayları ise Haziran ayında gerçekleşti. 2018 yılı Haziran ayında 57 ve 2019 yılı Haziran ayında ise 74 hayvan kurtarıldı.