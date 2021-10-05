Hayvan Hakları Gününde en güzel haber

Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu’da, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Gününde çok güzel ve anlamlı bir olay yaşandı. Abdullah Macid isimli genç sabah saat 09.00 sıralarında bulduğu Golden cinsi Tarcın isimli sahipli köpeği 10 saat sonra sahibiyle buluşturdu. Bulduğu ev köpeğini saatlerce Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde gezdiren ve sahibini arayan Macid, amacına ulaşınca çok mutlu oldu.

İşe giderken caddede bulduğu Tarcın isimli köpeği bulan Macid önce 112 Acil Servisi arayarak Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Polis ekipleri, kayıp köpeğin yanına gelerek ona gösterdikleri sevecen yaklaşımları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, hem polis hem de köpeği bulan Abdullah Macid, instagram hesabından köpeğin resmini paylaştı.

10 saat bolunca köpeğin sahibi olan Erol Yıldırım’ın ortaya çıkmasının ardından sevinç dolu dakikalar yaşandı. Sahibini gören Tarçın, sevinçten çılgına döndü. Yıldırım, köpeğini bulan ve onu koruyan Abdullah Macid’e teşekkür ederken, Macid; “Bu olayın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününe denk gelmesi bana ayrı bir mutluluk kattı. Benim trrier cinsi köpeğim var. Köpekleri çok seviyorum. İsmini sonradan öğrendiğim Tarçın isimli köpeği caddede tasmasıyla başıboş gezerken buldum. Saatler sonrası sahibiyle buluşturmanın gururunu yaşıyorum. Polislere de teşekkür ederim. Saatlerce benimle birlikte sahibini onlarla birlikte aradım” derken, 10 saat sonra köpeğine kavuşan Erol Yıldırım’da; “Cadde üzerinde bir alış veriş merkezine girdim. Tarçın’da dışarıda beklemek zorunda kaldı. Döndüğümde Tarçın ortalıkta yoktu. Saatlerce onu aradım ama bulamadım. Bu olayı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde yaşamam beni çok üzdü. Ama, hayvan sevgisi olan birisi tarafından bulunması ve bana teslim edilmesinden dolayı çok mutluyum” açıklamasında bulundu. Tarçın, Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tutulan tutanakla, sahibine teslim edildi.