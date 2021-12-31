Hayvan hakları için açıklama yaptılar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Adliyesi önünde komisyon adına açıklama yapan avukat Eda Aydemir, Gaziantep'te 22 Aralık'ta yaşanan ve herkesi derinden sarsan pitbull cinsi köpeklerin saldırısında yaralanan Asiye Ateş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu elim olayın, yeniden hayvanları ve hakların, gündeme getirdiğini aktaran Aydemir, "Öncelikle söz konusu olayda, sokak köpeklerinin olaya dahlinin olmadığını ifade ediyor, bu sebeple sokak hayvanlarının hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Beslenmesi ve yetiştirilmesi yasak olan ırkların saldırgan hale getirilmesi insan kaynaklıdır. Şayet bu olayda bir hedef belirlenecek ve etkin bir mücadeleye girişilecekse mücadele bu yasak ırkları üretenler, çoğaltanlar, satışını yapanlar ve bunları saldırganlaştıran kişilerle olmalıdır." şeklinde konuştu.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinde hayvanların yaşam alanının sokaklar olduğu ve yaşam alanlarından koparılamayacaklarının açıkça belirtildiğine dikkat çeken Aydemir, "Benzer olayların yaşanmaması, tekrar yüreğimizin yanmaması için biz barolar olarak seferberlik anlayışıyla yasak ırkları üretenler ve saldırgan hale getirenlerle mücadele edilmesini, evcil hayvanların gezdirilmesi için belediye sınırları içinde şehir merkezlerinde köpek oyun parklarının kurulmasını, sokak hayvanlarının barınaklarının tıbbi ve bilimsel nitelikleri havi biçimde artırılması ve mevcutların ise tıbbi ve bilimsel niteliklerde rehabilitesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.