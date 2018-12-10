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10 Aralık 2018 Pazartesi
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    • Hayvan hakları için mücadele ediyorlar

    Bolu Barosu bünyesinde bu yıl kurulan Hayvan Hakları Komisyonu, hayvan haklarının korunması ve iyileştirmesi konusunda gönüllü olarak hukuki destek vermeye başladı.

    10 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
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    Hayvan hakları için mücadele ediyorlar

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    Bolu Barosuna bağlı 4 avukattan oluşan Hayvan Hakları Komisyonun Başkanlığını Av. Aydan Özdemir yaparken,  Av. Eda Altınel Aydemir, Av. Kübra Başarır ve Av. Tuğçe Sarıkaya gönüllü olarak Komisyonda görev alıyorlar.

     

    İlimizde hatta ülkemizde yaşanan hayvan hakları ihlalleri konusunda hiçbir ücret almadan tamamen gönüllük esasına göre faaliyet gösteren komisyon üyesi avukatlar, hukuki desteğin yanında, ilimizde hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve özellikle öğrencilerin ve gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi için diğer kurum ve kuruluşlara işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

     

    Gönüllü olarak çalışıyorlar

    Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Aydan Özdemir; “Komisyonumuz bu yıl kuruldu. Yani henüz birkaç aydır faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle bir çok insan komisyonumuzu henüz bilmiyor. Biz şuan da avukat olmamızın dışında gerçekten büyük bir hayvan sever olan 4 kişiden oluşuyoruz. Fakat Komisyonumuz duyulduktan sonra inanıyorum ki,  Baromuza bağlı bir çok avukat arkadaşımız Komisyonumuza üye olacak ve bizimle birlikte gönüllü olarak çalışacaklardır” dedi.

     

    Özdemir; ‘Yasanın bir an önce Meclisten geçmesi gerekiyor’

    Hayvan hakları konusunda, yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Özdemir; “Bu komisyon, hayvan haklarının korunması, iyileştirilmesi, hayvan haklarının önlenmesi, gerekirse yaşam koşullarının iyileştirilmesi aşamasında, kişi, kurum, resmi veya sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçmek ve işbirliği yapmak amacıyla kuruldu. Burada öncelikli yapmamız gereken iş, hayvanların yaşam haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerin biran önce yapılması için mücadele etmek.  Geçtiğimiz aylarda Sakarya ilimizde bir yavru köpeğin bacakları kesilip sokağa atılmıştı. Bu haber tüm ülkede büyük bir tepki gördü. Bunun ardından bir yasa metni hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Fakat ne yazıktır ki, aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen bu teklif yasalaşmadı. Yasanın Meclis’ten geçmesi için bir çok kuruluş çalışıyor. Bizlerde diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak, yasanın Meclisten bir an önce geçmesi için çalışacağız. Tabi bu süreç, hukuki ve yasal bir süreç olacak” cümlelerini kullandı.

     

    ‘Hayvanlarında yaşam hakkı kutsaldır’

    Komisyon üyesi Av. Eda Altınel Aydemir ise açıklamasında; “Bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi, hayvanların yaşam hakkı olduğunu insanlara anlatabilmek. İnsanlarının bunun farkına varmasını sağlayabilmek. Maalesef ki, toplumun bazı kesimlerinde; ‘hayvandır ölür, ne olacak’ gibi algı ve düşünce var. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Hani özellikle yargı camiasının kullandığı bir terim vardır; ‘yaşam hakkı kutsaldır’ diye. İşte bu kutsallık sadece insanlar için geçerli değildir. Hayvanlarında, bitkilerinde yaşam hakları kutsaldır. Bizim, insanların yaşam hakkı olduğu gibi, karıncanın da, sineğinde, böceğinde yaşam hakkı kutsaldır. Biz komisyon olarak toplumu daha da bilinçlendirmek için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

     

    Hukuki destek isteyenlerin bildirmesi yeterli olacak

    Hayvan hakları ihlalleri konusunda hukuki destek almak isteyen kişi, kurum veya kuruluşlar, Bolu Adliyesi binasında bulunan Bolu Barosuna başvurarak hukuki destek isteyebilirler. Sözlü veya yazılı olarak yapılacak başvuruların Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyona iletilmesiyle Komisyon üyelere her türlü hukuki desteği gönüllü olarak ücretsiz verecektir.

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