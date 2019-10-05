Hayvan Hakları’ndan Can Dostlar Festivali

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi ‘Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri’ kapsamında Cumartesi günü “Can Dostlar Festivali’ düzenledi. Belediye Meydanı’ndaki festivale Bolulu hayvan severler büyük ilgi gösterdi. Festivale Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Özdemir, Mansur Şen, İsa Özcan, hayvansever dernekleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin Abant kampında olduğu için festivale katılamadı.

Festival alanını dolduran yüzlerce kişi, gerçekleştirilen köpek gösterileri ve konserlerle eğlenceli anlar yaşarken, sahipleri tarafından festival alanında getirilen köpekler ise renkli görüntülere neden oldu.

Bolu Belediyesi Sözcüsü Rasim Özdemir, festivalde vatandaşlara hitap etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hayvan severlere selamlarını ileten Özdemir, daha sonra sokak hayvanları hakkında yapılan çalışmalardan bahsederek, “Biz göreve gelir gelmez çok önemli kararlar aldık. Hayvan dostu belediye olmak için önemli adımlar attık. Aslında Bolulular çok şanslı bu dönem. Çünkü hayvanları seven bir belediye başkanı ile ondan daha çok seven bir belediye başkanı eşi var. Sayın Meral Özcan da burada kendisinin de iki köpeği var. Biz göreve gelir gelmez hem hayvan barınağı hem de hayvan hastanesiyle ilgili bir çalışma başlattı. Gerçekten hayvanlarla ilgili sorunları biliyor. Bize de bu anlamda çok ciddi katkılar veriyor” dedi.

“Biz inanıyoruz ki hayvan haklarıyla ilgili Türkiye’nin en başarılı illerinden biri olacağız” diyen Özdemir, sözlerinin devamında, Hayvan Hakları Komisyonu kurduklarını ve bu komisyonun da ilk iş olarak sokak hayvanları için bağış kampanyası başlattığını söyledi.

Vatandaşlardan bağış kampanyasına destek vermelerini isteyen Özdemir, Bolu’da yaşanan kedi katliamına değinerek, “Geçtiğimiz günlerde Bolu’da çok talihsiz bir olay yaşandı. Kedilerimiz katledildi. Biz bu konuyla ilgili yeterli cezanın kesilmediğini düşünerek Bolu Belediyesi olarak bir karar aldık ve şuan komisyonda. Önümüzdeki hafta karar komisyondan çıkacak ve Türkiye’de ilk defa zabıta eliyle hayvanları katledenlere ceza yazma yönetimine gideceğiz. Bu da bir ilk olacak” diye konuştu.

Özdemir ayrıca, sokak köpeklerinin doğal ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için Köpek Köyü Projeleri’nin olduğunu ve bu projeyi de 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Festivalde ayrıca Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Cihan Tutal, Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) Başkanı Melek Ünal ve hayvansever Nezih Erkan’da birer konuşma yaparak Bolu Belediyesi’ne sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.