Haber: Gönül Olutürk

Yukarısoku Mahallesi'ndeki belediye çöplüğünün yanında yer alan, 2 ameliyathane, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ve acil ünitesi, kedi bakım ünitesi, kedi oteli, dijital röntgen-ultrasonografi ile muayene, ameliyat öncesi ve sonrası bakım, hayvan yıkama ve kurutma odaları, yavrulu anne bölümü, karantina birimleri ve hayvan ambulansı bulunan hastane için açılış töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Bolu Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, hazırladıkları dans gösterisini sundu. Hayvan hastanesi açılışına; Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ethem Boz, Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Ağcan, Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, Bolu Barosu Başkanı Ferit Atalay, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum ve daire müdürleri, hayvanları seven ve koruyan dernekler ile vatandaşlar katıldı.

Bolhayko’dan teşekkür plaketi

Programda Bolu Hayvanları Koruma Derneği (Bolhayko) tarafından Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a teşekkür plaketi verildi.

Konuşmaların ardından Hayvan Hastanesi'nin açılışı, dualarla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, açılışı yapılan hastaneyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tören, Bolu İl Jandarma Komutanlığı İz Takip ve Arama Kurtarma köpeklerinin gösterisi ile sona erdi.