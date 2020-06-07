Hayvan pazarı açılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Bolu Hayvan Pazarı, yeniden faaliyete başlamak için hazırlanıyor. Bolu Birlik Et Gıda’dan yapılan açıklamada hayvan pazarının Pazartesi günü itibariyle tekrar açılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Birlik Et’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararınca kapalı olan Bolu Merkez Hayvan Pazarı 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 06.00’da hizmete açılacaktır. Maskesiz ve evraksız giriş kesinlikle yapılmayacaktır. Pazar girişinde giriş yapanların ateşleri ölçülecek ve araçlar dezenfekte edilecektir. Sosyal mesafe (en az 1,5 metre) kuralına azami özen gösterilecektir. Üreticilerimize önemle duyurulur.”