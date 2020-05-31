Hayvan pazarı açılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle hayvan pazarlarının da faaliyetlerine geçici süreyle ara verilmişti. Virüsün ülkemizdeki seyrinin yavaşlaması ve kontrol altına alınması ile birlikte normalleşme adımları bir bir atılmaya başlandı. Bu kapsamda faaliyetine ara veren hayvan pazaları da açılmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili Birlik Et A.Ş.’den yayınlanan bir duyuruda, “Canlı hayvan alım ve satışlarınız için Bolu Canlı Hayvan Pazarımız 8 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren normal seyrinde açılacaktır. Pazarda alım/satım esnasında sosyal mesafe ve pandemi kurallarına riayet etmeniz önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.