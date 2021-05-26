Hayvan pazarları ne zaman kurulacak?

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Gerede ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması nedeniyle pazar günleri değişti. Gerede Belediyesi tarafından kademeli normalleşme tedbirleri genelgesine göre kapalı hal pazarı ve hayvan pazarının 28 Mayıs Cuma günü kurulacağı açıklandı. Cuma gününe alınan pazar için vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları ve özen göstermeleri konusunda da yetkililer tarafından uyarı yapıldı.

MUDURNU’DA HAYVAN PAZARI GÜNÜ DEĞİŞTİ

Mudurnu ilçesinde de Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarının sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 27 Mayıs Perşembe günü kurulacağı açıklandı. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıldı.