Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İhsaniye Mahallesi Tavil Mehmet Paşa Caddesi Numara 33’deki apartmanda birbirlerini komşu olan Hamiyet Altıntaş hakaret suçuyla, Hayrettin Dursun ise basit yaralama ve hakaret suçuyla mahkemelik oldular. Dursun’unu sokak kedilerine yönelik şiddet uyguladığından dolayı mahkemelik olduğunu belirten Hamiyet Altıntaş; “Emekli olduktan sonra 15 yıldır sokak kedilerini ve köpeklerini besliyorum. Yaklaşık 6 ay önce oturduğum apartmanımızın önünde sokak kedilerini beslerken, komşum elinde sakladığı kemerle kedilere vurmaya başladı. Benimde kolumu sıkarak canımı acıttı. Bende kendisine; “Terbiyesiz, hayvan” diye bağırarak hakaret ettim. İkimizde mahkemelik olduk” dedi.

Evinde 3’ü felçli 6’sı hasta olmak üzere 9 sokak kedisine baktığını da belirten Hamiyet Altıntaş; “15 yıldır sokaklarda yaklaşık 100 kedi ve köpeği besliyorum. Lokantalardan topladığım etli kemikli yemek artıklarını toplayıp her gece sokak hayvanlarına veriyorum. Bu da yetmezse marketten salam alıp, kesip kesip onları doyuruyorum. Onlar da birer can. Olay günü komşumun sokak hayvanlarına zulüm etmesi beni çileden çıkarttı. Mahkeme de örnek bir karar verdi” diye konuştu.

UZLAŞMAK İSTEDĞİNİ SÖYLEDİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Hamiyet Altıntaş ile Hayrettin Dursun’un dosyaları Uzlaşma Mahkemesine gönderildi. Hayrettin Altıntaş, Ağır Ceza Mahkemesi başkanına, olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını, uzlaşmak istediğini, sokak hayvanlarına kötü muamelede bulunmadığını ve bulunmayacağını beyan etmesi üzerine, konu uzlaşma mahkemesine sevk edilmesine karar verildi.

ÖRNEK KARAR

Her iki müşteki ve sanık uzlaşma mahkemesinde bir kez daha karşı karşıya geldi. Müşteki şüpheli Hayrettin Dursun, uzlaşma heyetine; “Sokak hayvanlarına kötü davranmayacağıma dair söz veriyorum” deyince 3 yıl hapis ceza almaktan kurtuldu.

ÇOK SEVİNDİM

Sokak kedilerine ve köpeklerine şiddet uygulayan komşusunun, uzlaşma mahkemesinde, “SÖZ” vermesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Hamiyet Altıntaş; “Bu karar sokak hayvanlarına şiddet uygulayanlara örnek olsun. Artık söz verdi, bundan böyle sokak hayvanlarına bir daha kötü davranamayacak komşum. Şayet sözünde durmazsa hemen kendisini mahkemeye veririm” açıklamasında bulundu.