banner120

Hayvan severler kızıyor ama durum bu!

Son günlerde ilimizde başıboş sahipsiz köpeklerin sayısı iyiden iyiye artamaya başladı. Yaptığımız bu tür haberlere havyar severler tepki gösteriyor ama ne var ki durum bu.

Hayvan severler kızıyor ama durum bu!

Haber: C. Kutay Aykan

Vatandaşların en çok yoğun olduğu İzzet Baysal Caddesinde istenmeyen görüntüler meydana gelmeye başladı. Gündüz vakti tek tek gördüğümüz sahipsiz sokak köpekleri akşam saatlerinde de sürüler halinde dolaşmaya başladı.

Bir sağa bir sola koşturan sahipsiz sokak köpekleri, akşam saatlerinde gezmeye çıkan özellikle çocuklu aileler rahatsız olurken, bu durma bir an önce çözüm bulunması istendi. Halkımızı bilgilendirmek için yaptığımız bu tür haberlere bazı hayvan sever vatandaşlar tepki gösterirken, böyle bir görüntünün ne kadar sağlıklı olduğunu bir kez hatırlatmak istedi.

YORUM EKLE
Gönder

banner128

banner124