Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen etkinliğe hayvan severler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe hayvan sevgisiyle bilinen Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy’un eşi Özlem Aksoy, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hayvan dernekleri temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hayvan severler, renkli görüntüler sahne olan etkinlikte yerel şarkıcı Ömer Öztekin’in söylediği şarkılar şarkılarla oyunlar oynayarak, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü coşkuyla kutladılar.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da etkinlikte hayvan severleri yalnız bırakmadı. Yoğun iş temposuna ara vererek etkinliğe katılan Başkan Özcan, hayvan severlerle birlikte oyun oynayarak stres attı. Canecorsa cinsi iki köpeği de seven Özcan, ardından günün anlam ve önemine ilişkin de bir konuşma yaptı.

Konuşmasında dünyanın sadece insanlara ait olmadığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Biz, birçok yerde söylüyoruz. Dünya sadece insanlara ait değil. Allah-ı Teâla Dünyayı yaratırken hayvanlar ve insanlar bir arada yaşasın diye yaratmış. Dolayısıyla bizim anlayışımıza dinimize göre herkesin bir hakkı var. Kedilerimizin, köpeklerimizin, ormanlarımızda yaşayan hayvanlarımızın bu dünyada yaşayan insanlar kadar hakkı var. Bazen duyuyoruz; Kediler, köpekler dolaşıyor diye şikayet ediyorlar. Böyle bir şey yok! Sokaklar sadece insanlara ait değil ki!” dedi.

“HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU KURAN İLK BELEDİYEYİZ”

Ardından Bolu Belediyesi’nce sokak hayvanları ile ilgili alınan kararlardan bahseden Özcan, “Biz Türkiye’de seçimden sonra ilk Hayvan Hakları Komisyonu kuran belediyeyiz. Sonrasında bizleri takip eden belediyeler olduğu için memnunuz.” diye konuştu.

“YENİ BARINAĞIMIZ YAKINDA HİZMETE GİRECEK”

Sokak hayvanları için yeni bir barınak yaptıklarını da söyleyen Özcan, “Geldiğimizde şunu gördük; Evet, belediyemizin bir barınağı var. Kısırlaştırma hizmetlerinin verildiği, bazı sahipsiz hayvanlara bakılan bir kliniğimiz mevcut. Barınağı ilk gördüğümde inanın benim için sızlamıştı. Yerinde bazı iyileştirmeler yapmıştık. Ancak yeterli olmadı. Adeta bir köpek cezaevi haline gelmişti orası. Yeni yerimiz yapılıyor. Yakında hizmete girecek.” ifadelerini kullandı.

“KEDİ EVLERİNİN SAYISI 150’NİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKTI”

Başkan Özcan, şehrin birçok noktasına konulan modern kedi evleri ile ilgili de “Birçok yere kedi evi koyduk. Sayısı 100-150’nin çok üzerine çıktı. Oraya da birçok hayvan severimizin gelip yiyecek bırakması bizim çok hoşumuza gidiyor. Toplumda hayvan severlerimizin sayısının artmasını çok arzu ediyoruz. Gençlerimizin de yeni barınağımıza belli periyotlarda ziyaret yapmasını teşvik etmek istiyoruz.” Dedi.

“HAYVAN SEVMEYENİN İNSAN SEVDİĞİNDEN ŞÜPHE EDİYORUM”

Son olarak toplumda hayvan düşmanlarının olduğuna da değinen Özcan, “Bu toplumda hayvan düşmanları da var. Ben onları hayretle takip ediyorum. Hayvanlara niye böyle kötü gözle bakılıyor? Hayvan sevmeyenin insan sevdiğinden de şüphe ediyorum. Bakın bizim evimizde 3 tane kedi var. Üstelik benim kediye karşı alerjim var. Ama ben buna rağmen kedilerle yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Bahçemizde de 2 tane köpeğimiz var. Çok ilgilenemesem de onları orada görmek bana mutluluk veriyor. Sahiplendirme oranlarını da arttırabilirsek bu konuda da topluma büyük hizmet etmiş oluruz. Tüm hayvan severlerimizin bu müstesna gününü kutluyorum. Hayvan sevmeyenlere de bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen şu tutum ve tavrınızı yeniden bir gözden geçirin. Onları da Allah’ın yarattığını hatırlayın…” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 10:19