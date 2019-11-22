Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği yayınlandı

Haber: N. Halid Altundal

Resmi Gazete’nin 20 Kasım 2019 tarihli sayında yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile alakalı bilgiler veren Bolu Birlik Et Gıda işletme sahibi Zerrin Yavuz Açıkalın, uygulamadan yararlanma şartlarını aktardı.

Bolu Birlik Et işletme sahibi Zerrin Yavuz Açıkalın, söz konusu tebliğ ile alakalı yaptığı açıklamada, “20.11.2019 tarihli 2019/54 nolu Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğe esasen fatura-müstahsil makbuzu-alım satıma ilişkin satış belgesi, resmi veteriner hekim onaylı kesim cetveli, Türkvet'ten alınmış İl-İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı kesim raporu başvurularınızda yeterli olacaktır. Destekleme evraklarınızı bugünden itibaren Birliğimize ulaştırmanız gerekmektedir” dedi.

Zerrin Yavuz açıklamasında ayrıca, 20 Kasım itibariyle kesilen hayvanların ırk özelliğine göre karkas kiloları üzerinden destekleme verileceğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Bu tarihten itibaren kesim yapacak üreticilerimizin dikkat etmeleri rica olunur, Irk özelliğine göre karkas kilo tablosu şöyledir; Etçi ırk ve melezleri-320 kg, Kombine ırk ve melezleri-300 kg, Sütçü ırk ve melezleri-280 kg, Yerli ırk-220 kg, Manda-200 kg olmak şartıyla 250 TL’lik destekleme hak edebilinecektir. 19.11.2019 tarihine kadar yapılan kesimlerde 200 kg karkas ağırlık 90 gün işletmede kalma süresi ve 1yaşını doldurması gerekmektedir. Irk ayrımı yoktur. 20.11.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar ki kesimlerde yukarıda belirtilen ırkların kiloları geçerli olmaya başlanacaktır. (90 gün ve 1 yaş şartı devam etmektedir)Bilgilerinize.”