Haber: Volkan Yılmaz

Hayvan sevgisini aşılamak adına 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde 50.Yıl İlkokulu 2.sınıf öğrencileri veteriner kliniğini ziyaret etti. Veteriner hekim Murat Kubilay minik öğrencilere hayvanlarla ilgili bilgiler verirken, aynı zamanda uygulanan tedavi yöntemlerini de anlattı. Veteriner hekimliğe getirilen bir kediye de, çocuklarla beraber iç ve dış parazit tedavileri yapıldı.

“Hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık”

Etkinliğe ev sahipliği yapan Veteriner Hekim Murat Kubilay hayvanların da sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarını çocuklara anlattıklarını söyleyerek, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile alakalı ilkokuldan gelen arkadaşlarımızı kliniğimizde misafir ettik. Arkadaşlarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık. Hayvanlar kendilerine zarar gelmediği sürece kimseye zarar vermediklerini, onların sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduklarını anlattık. Aynı zamanda mesleğimiz hakkında da bilgiler verdik. Ben etkinliğin yararlı olduğunu düşünüyorum. Hayvanı sevmeyen, dünyayı sevemez” dedi.

Sokak hayvanlarına dağıtmaları için öğrencilere mama verildi

50. Yıl İlköğretim Okulu 2-D Sınıf Öğretmeni Emel Çalışkan ise, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile öğrencilerimizle veterinerlik ve hayvan yaşam merkezini ziyaret ettik. Amacımız hem hayvanları yerinde görüp, tedavi ve bakımlarının veteriner hekimler tarafından nasıl yapıldığını öğrenmelerini sağlamaktı. Hem de öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamaktı. Onların da bizler gibi doğada yaşamaya hakkı var. Hatta belki bizden daha fazla yaşamaya hakları var. O yüzden burada çocuklarımızla keyifli bir etkinlik geçirdik. Bu yüzden de veteriner hekimlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandık. Etkinlik sonunda öğrencilere, sokak hayvanlarına dağıtmaları için mama dağıtıldı.