Hayvanlar da onlara emanet

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Kızılayı Bolu Şube Başkanlığı Ekipleri, yoğun kar yağışı ve kış koşullarında beslenme imkanı bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı. İnsani yardımlar yapan kurum bu kez sokak hayvanları için mesai harcadı. Etkisini artırarak devam eden kış koşulları ve yoğun kar yağışı sürerken, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu personeli ve hükümlüler sokak hayvanları için seferber oldu. Çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için birçok ilde belirlenen yerlere yiyecek ve su bırakılıyor.

BU KEZ HAYVANLAR İÇİN;

Türk Kızılay Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yardıma muhtaç vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor. İl merkezine yakın bölgelerde yer alan ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarını tespit eden Kızılay ekipleri, hayvanların beslenmesi için çalışma başlattı. Kızılay ekipleri, sokak hayvanları için yaklaşık 30 kilogram mamayı belirlenen bölgelere bıraktı.

İŞYURTLARI VE HÜKÜMLÜLER;

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu mevsim koşullarının yanı sıra pandemi süreci nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik özel bir çalışma başlattı. İşyurtları Kurumu’na bağlı hükümlüler ve kurum personelinin yer aldığı çalışma kapsamında birçok şehirde çeşitli noktalara özel kaplarda her gün sokak hayvanları için yemek ve su bırakılıyor. Türkiye genelinde ilk olarak Foça'da başlayan hayvan dostu uygulama şu anda Erzurum, Afyon, Niğde, Bolu, Edirne, Kırşehir, Konya başta olmak üzere birçok İşyurtları Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Sokak hayvanları için personel nezaretinde çeşitli noktalara her gün yemek ve su dolu kaplar bırakan hükümlüler, doğanın önemli bir parçası olan hayvanların yaşam haklarını korurken, bu örnek davranışları vatandaşlar tarafından da takdir topluyor.