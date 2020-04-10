Hayvanlar için yem bıraktılar

Haber: BMA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanları için harekete geçen Yeniçağa Belediyesi ve Yeniçağa Kaymakamlığı ilçede çalışmalara başladı. Belediye ve Kaymakamlık ekipleri tarafından ilçenin belirlenen bölgelerinde sokak hayvanlarına yemek bıraktı.

Yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Belediye Başkanı Recayi Çağlar, “Yeniçağa Kaymakamlığı ve Belediyesi korona virüse karşı yapılan mücadele de sokak hayvanlarını da unutmadık. Değerli halkımızdan isteğimiz yemek artıklarını çeşitli yerlerde bulunan kovalara bırakmanızdır. Biz birlikte Yeniçağa’yız” dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için Yeniçağa Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile sokak hayvanlarına oluşturulan yaşam alanları şu şekilde belirlendi:

“Camiatik Mahallesi

1- İsmail Şen’in evinin karşısındaki boş arsa

2- Bağkur Blokları yanı boş arsa

3- İlyas Keleş’in evinin karşısı boş arsa

4- 100 Evler Sitesi çeşme arkası

Asilbey Mahallesi

1- Örnek Evler yanı boş arsa

2- TOKİ giriş 2+1 bloklar konteyner yanı

3- TOKİ 2+1 bloklar çıkışlar konteyner arkası

Gölyüzü Mahallesi

1- Mantarlı Park yanı Kuşcenneti yolu üstü

2- Kuşcenneti yolu üzeri kaldırım üstü”