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29 Mart 2018 Perşembe
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    • “Hayvanlar” ne anlar barınaktan?

    Geçtiğimiz haftalarda Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılarak kampüsün çeşitli noktalarına konan hayvan barınaklarının çöp kutusu gibi kullanılması herkesin tepkisine neden oldu.

    29 Mart 2018 Perşembe 15:50
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    “Hayvanlar” ne anlar barınaktan?

    Haber: Semih Baykal

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi(AİBÜ) Çocukça Yaşam ve Empati Topluluğu üyesi öğrenciler üniversitedeki evsiz hayvanlar için geçtiğimiz haftalarda kolları sıvayarak hayvan barınakları yapmışlardı.  Ancak aradan geçen zaman içerisinde barınakların çöp kutusu gibi kullanılması ve tahrip edilmesi herkesin tepkisine neden oldu. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler sonrası çok sayıda öğrenci, barınakların içine sigara izmariti, kağıt bardak ve diğer atıkları atan “üniversiteli cahillere” tepki yaptıkları yorumlar ile tepki gösterdiler. Ayrıca AİBÜ Gölköy Yerleşkesi içerisine konulan bazı barınakların da kırılarak kullanılamaz hale getirilmesi ise hayvan sevgisizliğini gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülere üniversiteliler başta olmak üzere vatandaşların da tepkisi devam ederken, hayvanların barınma sorununa olan duyarsızlığın bir kez daha gün yüzüne çıkması herkesi üzdü.

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Haftalarda, Abant, İzzet, Baysal

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