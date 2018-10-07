Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre Yukarı Soku Mahallesi Yedigöller Yolu üzerindeki Durmuş Terzi’ye ait samanlık bilinmeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında yanmaya başladı. Bir anda alevlere teslim olan samanlıkta, bütün samanlar yanıp kül olurken, Terzi’nin büyükbaş hayvanlarına vereceği hiç saman kalmadı.

Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaptıkları tüm müdahaleye rağmen, samanlar kül olurken, samanlık sahibi Terzi, gelişmeleri gözyaşlarıyla seyrederken, samanlığın hemen ön kısmında bulunan traktör ise son anda yanmaktan kurtarıldı. Yangında, maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.