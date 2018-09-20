Olay geçtiğimiz hafta Göynük Hasanlar Köyünde meydana geldi. Köylüler tarafından boş bir arazide yaşayan ve çevre halkı tarafından bakılan üç yavru köpeğin birden ortadan kaybolması üzerine hayvanların bakımını üstlenen duyarlı köylüler köpekleri aramaya çıktı. Yapılan arama sırasında köylüler bir bostanın evlerden uzak olan bir kesiminde üç yavru köpeği bacaklarından bağlanmış bir şekilde ağaca asılı halde buldu. Hemen hayvanları bağlı olduğu yerden indiren köylüler iki yavrunun öldüğünü birinin ise yaşam savaşı verdiğini fark ettiler.

Sağ kalan yavruyu hemen himayesi altına alan Merve Mercan isimli vatandaş ne yapacağını bilmediği için Bolu kent merkezinde bulunan veteriner hekimlere başvurdu. Köpeğin yemede güçlük çektiğini fakat yaşadığını belirten Mercan destek istediğini söyledi. Bunun üzerine olayı sosyal medyada paylaşan hayvan severler olayın fail ya da faillerin bulunması ve sağ kalan köpeğin tedavi edilmesi için kamuoyundan destek istediler. Olayı Göynük Belediyesi ve Kaymakamlığına bildiren vatandaşlar ise destek bulamamaktan şikayetçi oldular. Köpeğin himayesi altında olduğunu ve hala yaşadığını belirten Mercan, “Yavrumuz hala yaşıyor fakat yeme güçlüğü çekiyor. Bizler ellerimizle besleyerek anca hayatta kalmasını sağlayabiliyoruz. Acilen yavrumuz için desteğe ihtiyacımız var. Konu ilgili makamlara iletildi fakat bize bir dönüş olmadı. Bizimde köy yerinde imkanlarımız sınırlı. İlacımız yok. Bolu’da ki veterinerlerle de görüştük fakat yavruyu getirmemiz gerektiğini söylediler. Biz naklini sağlayamıyoruz destekte göremiyoruz çok mağdur durumdayız” dedi.

Konuyu ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşan ve olayın fail ya da faillerin bulunması konusunda destek bekleyen hayvan severler “Böyle insanlık olmaz olsun. Bu vahşeti yapanlar aramızda bugün hayvana zarar veren yarın bir insana bir çocuğumuza bunu yapabilir. Hem bizim hem de hayvanlarımızın yaşam güvenliği tehdit altında. Aramızda yaşıyorlar bu caniler. Bunu yapabilen bir canavarın toplumsal yaşamdaki tehlikesini varın siz düşünün.

Konuya yasal anlamda dahil tüm kurumları, olay mahallinde soruşturma ve gereğini yapıp kanunlar çerçevesinde toplum güvenini sağlamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandılar.