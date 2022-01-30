Hayvanlarını nihayet besleyebildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde besiciler, yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolunun ulaşıma açılmasıyla küçükbaş hayvanları için saman balyası taşıdı.

Hayvanlarını nihayet besleyebildi

Haber: C. Kutay Aykan

İlçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Topardıç köyü yolu ulaşıma kapandı. Hayvanları için depoladığı ot balyalarına ulaşamayan Soydan Can, yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasının ardından alana ulaştı.

“DIŞARIYA ÇIKAMADIM VE HAYVANLARIM AÇ KALDI”

Saman balyalarını yaklaşık 100 metre kaydırarak aracına taşıyan Can, "Köy yolu kapandığı için köyden dışarıya çıkamadım ve hayvanlarım aç kaldı. Yol kısa süre içerisinde ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla yaz aylarında depoladığım yere gelerek balyaları aracıma taşıdım. Bu balyaları küçükbaş hayvanlarıma götürüyorum." şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 14:15
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