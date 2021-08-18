Hayvansever Belediye

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi 2020 faaliyet raporuna göre; Bolu Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı. Sokak hayvanlarına sahip çıkan Bolu Belediyesi özellikle pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde bu çalışmalarına daha fazla ağırlık verdi. 2020 faaliyet raporuna göre sokak hayvanlarına 3150 kg kuru mama, 19200 kg ekmek, 50200 kg kemik ve kıyma, 300 kg buğday dağıtımı yapılarak kedi, köpek, ve güvercinler için besleme yapıldı. Yapılan bu besleme çalışmaları ile hem zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren hayvanların yaşama şanslarını arttırılmış hem de kırsalda beslenme imkanı bulan başıboş hayvanların yiyecek arayışı sebebiyle şehir merkezine göçlerinin önüne geçilmiştir. Gönüllü besleme yapan hayvanseverlerde unutulmadı ve onlara da gerekli destek sağlandı. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde gerekli izinler alınarak iş bölümü içerisinde beslemeler yapmalarına yardımcı olundu. Bolu Belediyesi sahipsiz hayvanların yalnızca yiyecek içecek ihtiyaçlarını değil aynı zamanda sağlık ihtiyaçlarını da unutmadı. Faaliyet raporunda açıklanan verilere göre 2020 yılı Rehabilitasyon merkezinde yapılan toplam çalışma ise şu şekilde; Rehabilitasyon merkezine 1461 köpek, 563 kedi toplamda 2024 kedi ve köpek getirilmiştir.

204’ü kedi, 128’i köpek toplam 332 kedi ve köpek sahiplendirilmiştir.

Alındığı ortama bırakılan 661 kedi, 277 köpek toplam 938 kedi ve köpek olmuştur. 386’sı köpek, 195’i kedi olmak üzere 530 kedi ve köpek ise hayatını kaybetti. 434’u köpek, 382’si kedi olmak üzere toplam 816 kedi ve köpek kısırlaştırılmıştır. 1369’u köpek, 607’si kedi olmak üzere toplam 1976 kedi ve köpek aşılanmıştır. 867’si köpek, 959’u kedi olmak üzere toplam 1926 kedi ve köpek tedavi edilmiştir. 230’u köpek, 65’i kedi olmak üzere toplam 369 kedi ve köpek ise barınakta bulunmaktadır.