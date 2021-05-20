Hayvanseverler dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ almak üzere duyuru yayınladı. Duyuruda başvuruların elektronik ortamda istenen belgelerle mail üzerinden ulaştırılacağı belirtildi.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ olmak isteyen gönüllülerin 1-Hayvan Koruma Dernek ve Vakıflarına üye olduğuna ya da bu konuda hizmetler yaptığına dair belgeyi, 2-İkametgah Belgesini, 3-Kimlik Fotokopisini başvuru dilekçesine ekleyerek İl Şube Müdürlüklerimize başvuru yapması gerekmektedir. Covid-19 nedeniyle başvurular elektronik ortamda yapılabilmekte olup belirtilen e-posta adreslerine gönderilebilir.

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