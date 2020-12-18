Hayvanseverlerden Vali’ye ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) Başkanı Ayşe Atılgan, Bol Pati Başkanı Çiğdem Kılıçarslan ve Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Cihan Tutal, Bolu Valisi Ahmet Ümit’i makamında ziyaret ettiler.

VALİ ÜMİT’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Hayvanları Koruma Derneklerinin Temsilcileri, Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarının beslenmesinin muaf tutulduğu için ve yaylalardaki çitlerin kaldırılarak hayvanların dolaşma ve beslenme alanlarının genişletilmesi konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Vali Ümit’e teşekkür ederek, yaptıkları faaliyetleri aktardılar.

ÜMİT: “YERYÜZÜNDEKİ BÜTÜN CANLILARIN TÜM HAKLARININ KORUNMASI GEREKİYOR”

Temsilcilere hayvanların korunması konusunda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Ümit, “Yeryüzündeki her canlı birbirini tamamlar ve devamlılığını sağlar niteliktedir. Ekolojik denge açısından tüm canlılar önemlidir. İnsanlar başta olmak üzere, evlerdeki kedilerden sokakta gezen köpeklere, uçan kuşlardan denizde yüzen balıklara, meralarda dolaşan hayvanlardan ormanlardaki yaban hayvanlarına kadar bütün canlıların tüm haklarının korunması gerekiyor” dedi.

“HAYVANLARA YAPILAN KÖTÜ MUAMELE ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Vali Ümit, “İnsan olmanın gereği, can dostlarımız olan tüm hayvanların kendi alanlarında daha iyi koşullarda yaşamlarını idame ettirebilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir. Sokak hayvanları ise ıslah edilip kontrol altına alınmalı ve düzenli olarak beslenmelidirler. İnsanlara sığınan veya insanlara fayda sağlamaktan başka bir fonksiyonları olmayan hayvanlara yapılan kötü muameleler asla kabul edilemez. Sizlere hayvanların korunması yönünde yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi

TUTAL: “HİÇBİR BEDEL VE ÜCRET TALEP ETMEDEN PROJELENDİRECEĞİM”

Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvan severlere izin vererek sokak hayvanlarının beslenmesine imkan sağladığı ve gösterdiği duyarlılıktan dolayı Sayın Valimiz Ahmet Ümit'e teşekkür ederiz. Bolu Belediyemizin yeni yapacağı, şu anda tüm projeleri hazır olan hayvan hastanemiz ve barınak projemize alan tahsisinden dolayı ayrıca teşekkürlerimizi ilettik. Sayın Valimize şahsım adına ilçelerimizde yer gösterilmesi durumunda sokak canlarımız için yapılacak olan tüm hayvan barınak ve rehabilitasyon merkezlerinin plan ve projelerini hiçbir bedel ve ücret talep etmeden projelendireceğimi beyan ettim” ifadelerini kullandı.

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