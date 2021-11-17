Hazal 7 gündür kayıp



Haber: C. Kutay Aykan

23 yaşındaki Hazal Kübra Kaygısız, 11.11.2021 tarihinde akşam saatlerinde ailesine, “Ben parka gidiyorum, biraz gezeceğim” diyerek evinden ayrılarak kayıplara karıştı. 7 gündür aranması sürdürülen genç kızın hala daha izine rastlanılmadı.

Kayıp kızın babası Ünal Kaygısız, kızıyla ilgili aile içerisinde hiçbir sorun yaşanmadığını belirterek; “11 Kasım akşamı kızım yanıma gelip, baba ben parka gidip biraz gezeceğim diyerek benden izin alıp evden çıktı. O dakikadan beri kendisinden 7 gündür haber alamıyoruz. Hayatından endişe duyuyoruz. Kızımı görenlerin vermiş olduğum ilandaki numaradan bana ulaşabilirler ve polise, jandarmaya ihbarda bulunabilirler. Her geçen gün korkularımız artıyor” dedi.