Haber; Esra Öztürk

SEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “01.06.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karacalar Köyü. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 16:00 ile 18:00 arasında Yeni Mah. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Yeni Mah. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Yeni Mah. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Demirciler Mah. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 14:00 ile 16:00 arasında Dayıoğlu Mah. 01.06.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Tepecik Mah., Sandallar Mah. 02.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karacalar Köyü. 02.06.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kuzgöl Köyü. 02.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Örencik Köyü. 03.06.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 13:30 arasında Karacasu Beldesi, Taşoluk Köyü, Büyük Berk Köyü, Köprücüler Köyü, Çampınar Köyü, Hıdırşeyhler Köyü, Sultan Köyü, Mesciler Köyü, Ilıcakınık Köyü. 03.06.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Karaşeyhler Köyü. 04.06.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 17:00 arasında Elemen Köyü. 04.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Sofu Ali Mah., Cuma Mah., Yenice Mah., Hacı Abdi Mah., Kepkebir Mah., Çeşme Mah., Tepebaşı aşağı Mah., Tepebaşı yukarı Mahalle. 04.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sofu Ali Mah. 04.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında Sofu Ali Mah., Cuma Mah., Yenice Mah., Hacı Abdi Mah., Kepkebir Mah., Çeşme Mah., Tepebaşı aşağı Mah., Tepebaşı yukarı Mahallesinde Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir” denildi.