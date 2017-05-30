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30 Mayıs 2017 Salı
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    • Haziran kesintilerle başladı

    Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yapılan yazılı açıklamada Haziran ayının ilk dört günü yapılacak olan planlı elektrik kesintileri açıklandı. Haziran’da 4 ilçe merkezinde 15 farklı zamanda 30 yerleşim alanında kesinti yapılacak.

    30 Mayıs 2017 Salı 12:18
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    Haziran kesintilerle başladı

    Haber; Esra Öztürk

    SEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada,01.06.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karacalar Köyü. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 16:00 ile 18:00 arasında Yeni Mah. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Yeni Mah. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Yeni Mah. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Demirciler Mah. 01.06.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 14:00 ile 16:00 arasında Dayıoğlu Mah. 01.06.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Tepecik Mah., Sandallar Mah. 02.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karacalar Köyü. 02.06.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kuzgöl Köyü. 02.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Örencik Köyü. 03.06.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 13:30 arasında Karacasu Beldesi, Taşoluk Köyü, Büyük Berk Köyü, Köprücüler Köyü, Çampınar Köyü, Hıdırşeyhler Köyü, Sultan Köyü, Mesciler Köyü, Ilıcakınık Köyü. 03.06.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Karaşeyhler Köyü. 04.06.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 17:00 arasında Elemen Köyü. 04.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Sofu Ali  Mah., Cuma Mah., Yenice Mah., Hacı Abdi  Mah., Kepkebir Mah., Çeşme Mah., Tepebaşı aşağı Mah., Tepebaşı yukarı Mahalle. 04.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sofu Ali  Mah. 04.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında Sofu Ali  Mah., Cuma Mah., Yenice Mah., Hacı Abdi  Mah., Kepkebir Mah., Çeşme Mah., Tepebaşı aşağı Mah., Tepebaşı yukarı Mahallesinde Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir” denildi.

     

    Anahtar Kelimeler: Sakarya, Elektrik, Dağıtım, A.Ş., (SEDAŞ)

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