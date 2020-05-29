Haziran’a çeyrek kala kar yağdı

Haber: C. Kutay Aykan

Bin 800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde ve Gerede yaylalarında gece yarısı yağan kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Gerede D-100 karayolu ve TEM Otoyolu’nda ise ıslanan zeminde buzlanma meydana geldi.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde lapa lapa yağan kar yağışı sonrasında vatandaşlar yürüyüş yaparak sosyal medyada beyaz örtünün keyfini sürdü.

Kar yağışı Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde etkili olurken, özellikle ilçenin yüksek kesimleri ve kırsal alanlarda beyaz örtü ile kaplandı. İlçede hava sıcaklığı eksi dereceleri gördü. Gerede ilçesinin yaylarında ikamet eden vatandaşlar kar yağışını Gerede halkına göstermek için araçların üzerinde bulunan karlarla birlikte ilçeye geldiler. Bu manzarayı gören ilçe halkı şaşkınlıklarını gizleyemedi.