Haziran’da da devam ediyor

Haber: BMA
Esas 14 Burda AVM, Haziran ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.
Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 1 Haziran’da tavşan kukla atölyesi ve 2 Haziran’da bayram tebrik kart atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 8 Haziran’da şapka atölyesi, 9 Haziran’da kartonlarla şekil atölyesi, 15 Haziran’da eşleştirme atölyesi, 16 Haziran’da Babalar Günü tebrik kartı atölyesi, 22 Haziran’da uçurtma yapım atölyesi, 23 Haziran’da rüzgârgülü yapım atölyesi, 29 Haziran’da çim adam yapım atölyesi, 30 Haziran’da çerçeve yapım atölyesi ile çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açacak.
Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Haziran ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet etti.
Program Akışı
01 Haziran Tavşan Kukla Atölyesi
02 Haziran Bayram Tebrik Kart Atölyesi
08 Haziran Şapka Atölyesi
09 Haziran Kartonlarla Şekil Atölyesi
15 Haziran Eşleştirme atölyesi
16 Haziran Babalar Günü Tebrik Kartı Atölyesi
22 Haziran Uçurtma Yapım Atölyesi
23 Haziran Rüzgâr Gülü Yapım Atölyesi
29 Haziran Çim Adam Yapım atölyesi
30 Haziran Çerçeve Yapım AtölyesiGüncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 11:56