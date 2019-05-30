Haziran’da da devam ediyor

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, Haziran ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 1 Haziran’da tavşan kukla atölyesi ve 2 Haziran’da bayram tebrik kart atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 8 Haziran’da şapka atölyesi, 9 Haziran’da kartonlarla şekil atölyesi, 15 Haziran’da eşleştirme atölyesi, 16 Haziran’da Babalar Günü tebrik kartı atölyesi, 22 Haziran’da uçurtma yapım atölyesi, 23 Haziran’da rüzgârgülü yapım atölyesi, 29 Haziran’da çim adam yapım atölyesi, 30 Haziran’da çerçeve yapım atölyesi ile çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açacak.

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Haziran ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet etti.

Program Akışı

01 Haziran Tavşan Kukla Atölyesi

02 Haziran Bayram Tebrik Kart Atölyesi

08 Haziran Şapka Atölyesi

09 Haziran Kartonlarla Şekil Atölyesi

15 Haziran Eşleştirme atölyesi

16 Haziran Babalar Günü Tebrik Kartı Atölyesi

22 Haziran Uçurtma Yapım Atölyesi

23 Haziran Rüzgâr Gülü Yapım Atölyesi

29 Haziran Çim Adam Yapım atölyesi

30 Haziran Çerçeve Yapım Atölyesi

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 11:56