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19 Ocak 2017 Perşembe
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    • HDP İL BAŞKANI TAHLİYE EDİLDİ

    Paşaköy Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 5 Nisan'da polisin ev baskınında ölü ele geçirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 9 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın'ın da tahliye edildi.

    19 Ocak 2017 Perşembe 17:14
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    HDP İL BAŞKANI TAHLİYE EDİLDİ

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Ankara'dan gelen Polis Özel Harekat ekiplerinin Paşaköy Mahallesi'ndeki apartman dairesine yaptığı baskında, eylem hazırlığında oldukları tesPit edilen PKK'lı teröristler Serdar Kayaardı ve Ömer Bayram, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

    Olayın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören 8 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir süre sonra HDP İl Başkanı Özgür Günaydın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

    8 öğrenci ve HDP İl Başkanı Özgür Günaydın hakkında, 'teröristlere yardım ve yataklık yapmak', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı açılan davalar, daha sonra birleştirildi. Geçen celsede tutuklu bulunan 4 sanık da tahliye edildi. 9 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanık Özgür Günaydın hakim karşısına çıktı.

    Mahkemede ifade veren Özgür Günaydın, adalete güvendiğini ifade ederek mahkemenin kararına saygı duyacağını söyledi.

    Mahkeme Heyeti Özgür Günaydın'ın tutuklu kaldığı süre, suçun vasıf değiştirme ihtimalinin bulunması, tutuklu kalan süre ile hükmolunabilecek yaptırım miktarı arasında adil bir orantı bulunması gerektiğine yönelik yargılama ilkesini gözün önünde bulunan tahliye edilmesine karar verdi.  Mahkeme Günaydın'a yurt dışına çıkma yasağı da koyarken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

    Anahtar Kelimeler: Paşaköy, Mahallesinde, Geçtiğimiz, Yıl, 5

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