HDP İl Başkanından Özcan'a suç duyurusu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın basında yaptığı açıklamaların doğru olmadığını vurgulayarak Bolu Cumhuriyet Savcılığına 27.02.2020 tarihinde ifade veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci, şu ifadeyi verdi;

“16.02.2020 tarihinde CHP İl Kongresi düzenlendi. Söz konusu Bolu HDP il yönetimi olarak katılım sağlamamız amacıyla CHP İl Başkanı Kazım Karsu tarafından tarafımıza davetiye gönderilmiştir. Söz konusu davetiyeye istinaden tarihini belirttiğim kongreye ben ve yanımda bulunan merkez ilçe başkanı Ercan Biçer katılım sağladık” dedi.

HDP İl Başkanı Yolçi, şikayet dilekçesinde 16 Şubat’ta yapılan CHP kongresinde Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kovulduğu iddialarıyla ilgili olarak, “Basında takip ettiğimiz kadarıyla CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘Davet edilmeyen yere ya davulcu ya da zurnacı gider, şeklinde sözler söyleyerek partisinin bizleri kongreye davet etmediğini, bizim kongreye davetsiz bir şekilde katıldığımızı beyan etmiştir’ Bu hususlar doğru değildir. Yine Tanju Özcan açıklamasında bizleri kastederek, ‘HDP il başkanını çevremde görmek istemiyorum’ şeklinde açıklamalar yapmıştır. Tanju Özcan, bu açıklamaları ile belediye başkanı sıfatı göz önüne alındığında hizmetle sorumlu olduğu halkına karşı tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyorum.” diye ifade verdi.