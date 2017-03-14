Haber: Faruk ÇİDEM

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında yakalama kararı çıkartmış ve Mahkeme iki milletvekiline yurtdışı yasağı da getirmişti.

İfade vermediği gerekçesiyle Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan HDP Van milletvekili Adem Geveri, yapılan ihbar üzerine Tabiat merkezlerinden biri olan Abant’ta bir otelde yakalandı.

Jandarma tarafından yakalanarak Bolu Adliyesine getirilen Geveri’nin mahkemeye çıkartılacağı ve heyetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.