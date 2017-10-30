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30 Ekim 2017 Pazartesi
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    • HDP’li vekili tokat gibi cevap veren müdür Bolu’da

    27 Temmuz 2015 yılında Batman Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, izinsiz gösteri yapan grubu müdahale emri veren bu esnada HDP’li vekil Ali Atalan’a, “Biz çok müzakere ettik” diye cevap veren ve ülke gündemine oturan 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı İrfan Çubukçu, Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

    30 Ekim 2017 Pazartesi 10:41
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    HDP’li vekili tokat gibi cevap veren müdür Bolu’da

     

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Batman İl Emniyet Müdür Yardımcısıyken Edirne İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirilen ve Bolu İl Emniyet Müdürü olan Armağan Adnan Erdoğan’la görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı İrfan Çubukçu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan’ın isteği doğrultusunda Bolu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

     

    Emniyet Müdür Yardımcısı Çubukçu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Dörtdivan ilçesinden sorumlu 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunacak.

     

    TAM DEVLET ADAMI

    27 Temmuz 2015 yılında Batman’da yaşanan olay şu şekilde olmuştu;

    "Yürüyüş dağıtılmadan önce polis müzakere eder" diyen HDP'li vekil Ali Atalan'a Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tokat gibi yanıt.Batman’da Suruç olaylarının ardından yaşanan operasyonlara tepki göstermek için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP’lilere polis müdahale etti.Bunun ardından HDP Batman Milletvekili Ali Atalan, Emniyet Müdür Yardımcısı İrfan Çubukçu'ya tepki gösterdi. Polisle vekil arasında sert tartışma yaşandı.

    "BİZ ÇOK MÜZAKERE ETTİK"

    Çubukçu HDP'li vekile yürüyüş için "Önce izin alacaksınız. İzin alacağınız yerler belli"dedi. HDP'li vekil ise, "Önce müzakere edilir" cevabını verdi. Çubukçu'nunHDP'li vekile yanıtı "Biz çok müzakere ettik" oldu.

    "DAĞIT OĞLUM, DAĞIT"

    Emniyet Müdür Yardımcısı devamında polislere "Suyla mücadele etsinler, önce suyla"ve "Dağıt oğlum, dağıt" talimatlarını verdi.

    Anahtar Kelimeler: 27, Temmuz, 2015, Yılında, Batman

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