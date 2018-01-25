HABER:Ceylan Beykoz

Kazan, yaptığı açıklamada, Göynük, Ayaş, Karacasu, Kıbrıscık, Mudurnu, Taşkesti, Yeniçağa, İznik, Akçakoca, Düzce, Kaynaşlı, Akyazı, Geyve, Karapürçek ve Taraklı'nın yer aldığı İpek Yolu koridorunu yurt içi ve yurt dışında çeşitli fuarlara katılarak tanıtmaya çalıştıklarını belirtti. Bölgede eski Osmanlı kültürünün hala yaşatıldığına işaret eden Kazan, "Koridor içerisinde bulunan yerlerde, tarihi dokunun yanı sıra örf adet ve gelenekler, Türk mutfağının zengin yemekleri de yaşatılmakta. Bölgeyi ziyaret eden tatilcilerimiz, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini görmekte." diye konuştu.

Kazan, bölgenin yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı haline gelmesi için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurgulayarak, 2018 yılında 1 milyon tatilciyi bölgede ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bölgenin mevcut yapısının korunarak gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalar içerisinde Uluslararası Sakin Şehirler Ağına (Cittaslow) katılımın önemli yer tuttuğunu ifade eden Kazan, geçen yıl Göynük ile Taraklı ilçelerinin "sakin şehir" olduklarını, İpek Yolu koridorundaki diğer tüm yerleşimlerin de bu ağa katılımını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.