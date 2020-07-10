Hedef “Köroğlu Masal Dağı”

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 20 yıldır el sürülmeyen Kıbrıscık yayla yollarında çalışmalara başlayacağını bildirmişti. Başkan Tekemen’in açıklaması sonrası hızla devam eden çalışmalar kapsamında Karadoğan Yayla yolunda üst yapı çalışmalarına başlandı. Yapılacak yol çalışmaları ile yaylalara küçük araçların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Tekemen, yayla yollarının tamamlanması ile Köroğlu Masal Dağı projesini hayat geçirmeyi planlıyor.