Hedef “Köroğlu Masal Dağı”

Kıbrıscık ilçesinde belediye tarafından yaylalara açılması kararlaştırılan yollarda üst yapı çalışmaları başladı.

Hedef “Köroğlu Masal Dağı”

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile 20 yıldır el sürülmeyen Kıbrıscık yayla yollarında çalışmalara başlayacağını bildirmişti. Başkan Tekemen’in açıklaması sonrası hızla devam eden çalışmalar kapsamında Karadoğan Yayla yolunda üst yapı çalışmalarına başlandı. Yapılacak yol çalışmaları ile yaylalara küçük araçların rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Tekemen, yayla yollarının tamamlanması ile Köroğlu Masal Dağı projesini hayat geçirmeyi planlıyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
26 ülkeden 310 akademisyen bildiri sundu
26 ülkeden 310 akademisyen bildiri sundu
  1. Bolu