Hedef Türkiye Şampiyonluğu

Haber: Esra Öztürk

Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan 13’üncü TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finaline ilimizi temsilen Bolu Bilim Sanat Merkezi 7 proje, Mevlana Ortaokulu 1 proje ile katıldı. Bolu Bilim Sanat Merkezi öğrencileri bölge finalinde Tarih alanında birincilik ve üçüncülük, Kimya alanında yine birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attılar.

Elazığ ilinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanan dahi çocuklar Bolu’ya şampiyonluğu getirmek amacı ile yeni projeler için kolları şimdiden sıvadılar.