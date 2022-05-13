Haber: Ceylan Beykoz

Babasının desteğiyle kamera alan Nurgül Akdoğan, gün içinde yaptıklarını video ile kaydedip sosyal medyada paylaşmaya başlayarak Bolulu vatandaşların ve Türkiye’nin dört bir yanından insanların beğenisi kısa süre içerisinde kazandı. 'Köylü Kızı Nurgül' olarak tanınan genç kızın köy yaşantısını kayda aldığı videoları yüz binlerce kez izlenip binlerce beğeni alıyor. Tarım ve hayvancılık konularında kendini geliştiren Akdoğan’ın Kurban Bayramı için hedefi 1 tonluk dana. Şimdiden ineği yetiştirmeye başlayan genç girişimci Akdoğan, sosyal medyada danayı yem yerken paylaşarak “Kurbana çok az kaldı! Hedef 1 ton” mesajı verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 13:38