“Hedefimiz 20 Bin'in üstü”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, korona virüs ile mücadele kapsamında kentte gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bolu’nun koronavirüs için alınan tedbirlere büyük oranda uyduğunu dile getiren Başkan Özcan, “Nüfusuna göre korona virüs ile ilgili en fazla sosyal yardım yapan, en fazla bütçe ayıran belediyeyiz. En fazla dezenfeksiyon ilacı kullanan biziz” dedi.

“12 MİLYONA YAKIN KAYNAK AYIRDIK”

Nüfusa göre en fazla maddi kaynak sağlayan belediyelerden olduklarını belirten Özcan “Bolu’da nüfusa göre vaka sayısı çok az. Sadece bir vefat var. Nüfusuna göre en fazla maddi kaynak sağlayan belediye biziz. 12 milyona yakın kaynak ayırdık. Tüm STK’ları göreve çağırıyorum. Bu yardım işi sadece belediyelere ait değil” diye konuştu.

“ESKİ BAŞKAN ALAADDİN YILMAZI’DA ARADIK”

Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı bile arayarak bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorduklarını söyleyen Özcan “Özcan, koronavirüs günlerinde Bolu Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri gönderdiklerini kaydederek, “Bu süreçte 10 bin 283 gıda kolisi yardımı yaptık. Ramazan ayının sonuna kadar bu sayıyı 20 binin üzerine çıkartmaya çalışacağız. 65 yaş üstü 6 bin 118 vatandaşı birebir aradık. Hatta yanlışlıkla eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı da aradık. Bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Günde bin 200 kişiye sıcak yemek veriyoruz. Vatandaşların yatağa aç girmemesi için çaba gösteriyoruz. Tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

“DAĞITTIĞIMIZ MASKELER TEK KULLANIMLIK DEĞİL”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, pandemi sürecinde 258 bin maske ve 72 bin eldiven dağıttıklarını söyleyerek, ürettikleri maskelerin de tek kullanımlık olmadığını belirtti. Bolu’da her vatandaşın maske ihtiyacını karşıladıklarını belirten Özcan, “Muhtarlarımız aracılığıyla maske dağıtıyoruz. Mahalle nüfusuna göre muhtarlarımıza maske veriyoruz. Onlar da vatandaşlara iletiyor. Ürettikleri maskenin tek kullanımlık olmadığını da belirten Başkan Özcan, “Ürettiğimiz maske tek kullanımlık değil, sıcak su ile yıkanması yeterli. Mavi maskelerimiz nem geçirmiyor, özel bir kumaştan yapıldı. Bize gelip de maske isteyip, vermediğimiz tek bir kişi bile yok. Her vatandaşımızın maske ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Toplamda 258 bin maske dağıttık. 72 bin eldiven dağıttık” şeklinde konuştu.