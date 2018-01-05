Haber: Kasım Şahin

Ak Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, Göynük'te yaşanan gelişmeler ve yatırım projeleri ile alakalı açıklamalarda bulundu. İlçe Başkanı olduğu 2014 yılından bugüne hizmet vermeye ve çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten AK Parti İlçe Başkanı Demiröz açıklamasında, “Bugüne kadar Göynük’ün sıkıntısı olan Taraklı-Ankara bağlantısı olan yol ağımızı Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızın destekleri ile sıcak asfaltla buluşturarak yol sorununu bitirdik. Yılardır süren Bolu yolu sorunumuzda ise son 300 metre kaldı. Bolu yolunu tamamlamak üzere Bakan Yardımcımızdan aldığımız destekle inşallah Taşkesti-Göynük arasındaki yolumuzu da sıcak asfaltla kaplayarak Göynük’ün yol sorununu çözmüş olacağız. Bunun dışında büyük sorun teşkil eden alt yapı sorunumuzu da Belediye Başkanımız Kemal Kazan sayesinde sona erdirdik. Artık turizmde öncü olmaya başlayan ilçemizi çevre projeleri ile daha da güzelleştirerek turizmde ülkemizin cazibe noktası haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÖYNÜK'TE BİRLİKTELİĞİ SAĞLADIK"

Göynük’te en büyük başarılarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu dile getiren Mehmet Demiröz ayrıca, “İlçemizde sağladığımız beraberlik sayesinde vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşıyor, bu da bizi en çok mutlu eden şeylerden. Bu birlikteliğin sağlanmasında katkıları olan Belediye Başkanıma, İl Genel Meclis Üyelerime ve İlçe Yönetimine teşekkür ediyorum. Bu güzel birliktelik ile Ankara'da Bakanlıklarımıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz çok olumlu gelişmeler ile sonuçlanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 3'TE 3 YAPMAK"

Açıklamasının sonunda 2019 seçimlerine de değinen AK Parti İlçe Başkanı Demiröz şu sözlere yer verdi: “Referandum öncesinde yapılan seçimlerde % 65 ile aldığımız oy oranını referandum da %78’e taşıdık. İlçemizde de hedefimiz bunu minimum %78+1 arttırmaktır. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Tabi burada hem Belediye Başkanlığını alarak hem de oy oranımızı %78’in üzerine çıkartarak il merkezimize Göynük olarak büyük destek vermek istiyoruz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi de Bolu'da 3'te 3 yapmak ve Cumhurbaşkanımızı Devlet Başkanı yaparak yolumuza devam etmektir.”