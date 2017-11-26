Haber: Semih Baykal

İl Genel Meclisinde 01 Kasım Çarşamba günü başlayan bütçe görüşmeleri sona erdi. Ay boyunca kurumlar taleplerini iletti, meclis üyeleri de kurumların talepleri doğrultusunda 2018 yılı bütçesini belirledi. Hafta sonu da çalışılan meclisin son oturumunda İl Özel İdaresinin gelir ve gider bütçesi oylanarak kabul edildi.

“HEDEFİMİZ AYNI, NİYETİMİZ SAMİMİ”

Bütçe toplantılarının ardından bir değerlendirme yapan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, ay boyunca özverili bir şekilde görev yapan tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bütçemizin, ilimize, ilçelerimize, köylerimize ve tüm kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah hep birlikte hayırlı hizmetlere imza atmayı bizlere nasip etsin. 2018 yılının, 2017 yılından daha verimli ve faydalı geçeceğine inanıyorum. Bir aylık bütçe çalışmalarımız esnasında uyumlu, birlik, beraberlik içinde ve gerçekten meclisi önemseyen çalışma yapan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz aynı, niyetimiz samimi. Her şeyimiz şeffaf bir şekilde bütçemizi belirledik. Bu birlik beraberlikten Bolumuzun faydalanacağını ve daha hayırlı hizmetlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu anlamda 2017 yılında özel idaremizin yaptığı çalışmalar için başta genel sekreterimiz ve birim müdürlerimiz olmak üzere tüm personelimize de teşekkür ediyorum. 2018 yılında da başarılarımızın artarak devam etmesini arzu ediyorum” diye konuştu.