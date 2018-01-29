Haber: Semih Baykal

İlimize ani bir ziyaret gerçekleştiren Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ilk olarak Bolu Valiliğini ziyaret etti. Bakan Eroğlu’na, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, İlçe Belediye Başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

“BOLU’YA SON 15 YILDA 9 MİLYAR TL’LİK YATIRIM YAPTIK”

Bolu Valiliğinde basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, Bolu’ya son 15 yılda 9 Milyar TL’lik yatırım yaptıklarını, bunların 2 Milyar TL’sinin Orman ve Su İşleri Bakanlığından sağlandığını açıklayarak; “Bolu’ya yapılan yatırımları yakından incelemek için bugün buraya geldim. Özellikle Bolu’yu çok seviyoruz ve Bakanlığımızın bir ili olarak görüyoruz. Dolayısıyla Bolu’ya ne gerekiyorsa yapmak bizim en önemli vazifemizdir. Bolu her şeyin en güzelini hak ediyor. Geçen yıl itibariyle Bolu’ya 9 Milyar’lık yatırım yaptık. Bu yatırımların 2 Milyar’lık kısmı bize aittir. Biz şu ana kadar 3 baraj inşa ettik. 8 Bin 460 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 5 buçuk Milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 37 derenin ıslahını tamamladık. 28 Milyon fidanı toprakla buluşturduk. 2 şehir ormanı, 7 bal ormanı ve 18 mesire yeri tesis ettik. Orman köylülerimizi destekliyoruz. Köylerimizde gelir getirici ormanlar kuruyoruz. Tabiatı koruyup, geliştiriyoruz. 19 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduk.”

“BOLU’YU BÜTÜN DÜNYA’YA TANITMAK İÇİN BİR TEKLİFİMİZ VAR”

Açıklamasının devamında Bolu İle ilgili hedeflerini söyleyen Eroğlu; “Bizim burada bir hedefimizi var. Bolu yeterince Dünyaya tanıtılmıyor. İnşallah biz burada Valimiz, Belediye Başkanımız, Özel İdaremizi, Orman ve Su İşleri ile Kültür Turizm Bakanlığı olmak üzere hep birlikte Mart ayında tüm sektörlerin yer alacağı bir toplantı yapmak istiyoruz. Bu toplantıyla Bolu’yu bütün Dünya’ya tanıtmak için bir teklifimiz var. Çünkü Abant, Yedigöller, Gölcük burada. Muhteşem tabiat güzellikleri var. Bunun için gerekli alt yapı çalışmalarına başlayacağız. Hedefimiz Bolu’yu Dünyaya tanıtmak” dedi.

50 MÜJDENİN 38 TANESİ BİTTİ

Bakan Eroğlu, en son Bolu’ya geldiğinde 50 müjde verdiğini ve bu müjdelerin 38 tanesinin tamamladığı belirtti. Eroğlu; “Ben Bolu’ya son geldiğimi de 50 müjde vermiştim. Bu 50 müjdenin 38 tanesi bitti. Geri kalan 12 tanesinin de inşaatı devam ediyor. Bu projelerinin tamamını önümüzdeki yıla kadar bitireceğiz. Her şeyi Bolu’nun hak ettiği değere kavuşması için yapıyoruz. Gerçekten Bolu ölmeden görülmesi gereken yerlerin birinci sırasında yer alıyor. Ben herkesi Bolu’yu görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN SON KALESİ TÜRKİYE’DİR”

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik Suriye’nin kuzey batısında yer alan Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu değerlendirdi. Eroğlu; “Bu operasyon hakikaten gerekliydi. Çünkü gerek Birleşmiş Milletlerin aldığı karar gerekse ülkemizin hudutlarının korunması açısından elzem bir harekattı. Kahraman ordumuz şu anda önemli dağ ve merkezleri ele geçirdi ve şanlı bayrağımız oralara dikildi. Biz terör örgütlerinin orada bir koridor oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Amerika acaba yanında Meksika böyle bir terör örgütü kursa buna razı olur mu? Kusura bakmasın. Bu bizim bekamız açısından fevkalade önemli ve sonuna kadar gideceğiz. Kararlıyız ve kahraman ordumuz gereğini yapıyor. 80 milyon vatandaşımız da gittiğimiz her yerde diyor ki bizi de askere alsınlar bizde gidelim diyor. 85 yaşındaki vatandaş bile daha geçenlerde beni de askere alsınlar bende gideceğim dedi. İşte millet bu demektir. Tek bir vücut halinde Zeytin Dalı operasyonuna millet katılıyor. Gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye’dir. Ne gerekiyorsa yapacağız ve tek bir terörist kalmayacağına dek bu operasyonlar devam edecek” şeklinde değerlendirdi.

“BİR TEK AĞACIN KESİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Son olarak ülke kamuoyunu yakından ilgilendiren ve ne olacağı merak konusu olan Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili konuşan Eroğlu; “Millet Gölcük’ün içerisinde bulunan gölün etrafında bir şey yapılacak sandı. Bu proje istismar edildi. Biz ağaç kesmeden orman evi dediğimiz vatandaşların oturabileceği, rahatça kalabileceği yerler inşa edecektir. Bunun örneklerini Uludağ’da görebilirler. Bu proje tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlandı. Fakat ağaç kesilecek, göl mahvedilecek, Gölcük elden çıkacak gibi şekilde kasıtlı olarak bazı gruplar tarafından ele alındı. Ama böyle bir şey yok biz orada ağaç kesilmesine zaten müsaade etmiyoruz. Ben bungolov ev denilmesini sevmediğim için orman kökü diyordum. Bu gruplar bunu büyük köşklerden zannettiler. Ama bildiğimiz köşk değil, iki odalı tuvaleti olan ağaçtan küçük evlerdir. Bu dünyanın her yerinde uygulanıyor. Şu anda bildiğiniz gibi projenin ihalesi iptal edildi. Şimdi belediyemizle tekrar görüşüp karar vereceğiz. Dediğim gibi bir tek ağacın kesilmesine izin vermeyeceğiz. Biz bu projeyi gölün etrafında oluşan yoğunluğu, baskıyı biraz daha dışarıya atmak için yaptık. Ben geçen günlerde geldiğim de gördüm ki insanların oturacak yeri yok. İğne atsanız yere düşmeyecek. Sosyal imkanlarda ister istemez yeterli olmuyor. Biz bunu ihtiyaç olduğu için yapıyoruz ” diye açıkladı.Basın toplantısının ardından Bakan Eroğlu, Bolu Valiliğinden sonra Bolu Belediyesi ve Ak Parti Bolu İl Başkanlığını da ziyaret etti.