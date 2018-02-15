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15 Şubat 2018 Perşembe
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    • “Hedefimiz Butik Lise olmak”

    2017-2018 eğitim öğretim yılında hizmet açılan Özel Çamkent Anadolu Lisesi’nin kurucusu Ebru Akın ve Okul Müdürü Ahmet Beykoz, gazetemizi ziyaret etti. Akın, okul olarak gelecekteki hedeflerini açıkladı.

    15 Şubat 2018 Perşembe 09:09
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    “Hedefimiz Butik Lise olmak”

    Haber: Semih Baykal

    Özel Çamkent Anadolu Lisesi, Ebru Akın tarafından kurularak 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilimizde hizmet vermeye başladı. 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflara hizmet veren Anadolu Lisesi’nde şu anda 105 öğrenci bulunuyor. Güçlü öğretmen kadrosuyla eğitim büyük başarılara imza atmayı hedefleyen Özel Çamkent Anadolu Lisesi’nin bünyesinde şu anda 28 öğretmen bulunuyor. Özel Çamkent Anadolu Lisesi kurucusu Ebru Akın ve Okul Müdürü Ahmet Beykoz, gazetemize gelerek nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette eğitim de gerçekleştirecekleri hedeflerle ilgili Anadolu Lisesi’nin kurucusu Ebru Akın önemli açıklamalarda bulundu. 

    “AMACIMIZ AZ ÖĞRENCİYLE ÇOK İLGİNİN OLDUĞU BİR KURUM OLMAK”

    Akın, Bolu’da daha önce hiç olmayan bir çalışmaya imza atarak, hedeflerinin Butik lise olmak olduğunu açıklayarak; “2017-2018 yılı itibariyle eğitim hayatına başladık. Hedefimiz Bolu’da daha önce hiç olmamış bir anlayış olan butik lise olmak. Amacımız az öğrenciyle çok ilginin olduğu bir kurum olmak. Bundan kastım sınıf mevcutlarının 12 ile 18 arasında olduğu bir sistem. Öğretmen kadromuz başta Ahmet Beykoz ve ben kurucusu Ebru Akın olmak üzere bizler öğrencilerimizle ilgileniyoruz. 3 tane rehber öğretmenimiz olmak üzere 28 kişilik dinamik ve enerjik bir öğretmen kadromuz var. Milli eğitim müfredatı içerisinde 40 saat dersimiz var. Güne sabah 8.30’da başlıyoruz 15.50’de derslerimizi bitiriyoruz ve akabinde 2 saat etüt sistemimiz var. Öğrenciye eve ödev vermemek için böyle bir sistem geliştirdik. Bu etüt zamanı içerisinde ilk bir saat rehber öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimiz ödevlerini yapıyorlar. İkinci saatte de öğrenciler yapamadığı soruları öğretmenleriyle birlikte yapma fırsatı buluyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz Cumartesi günleri de sabah 9.00’dan öğlen 12.40’a kadar yarım gün etüt yapma fırsatı buluyorlar. Deneme sınavlarımız var. Bu sene 12. Sınıflarımız 2 grup halinde eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere 15 öğrencimiz mevcut. Bu sayı ilerleyen yıllarda daha da aratacaktır. Ayrıca sürekli nakil öğrenci almaya devam ediyoruz.”

    “BİZ BURSLULUK SINAVI YAPMIYORUZ”

    Son olarak bursluluk sınavı yapmadıklarını belirten Akın; “ Özellikle belirmek istediğim konu ise erken kayıt fırsatı. Bursluluk sınavı konusunda çok soru alıyoruz.  Şunu belirtmek isterim ki biz bursluluk sınavı yapmıyoruz. Çünkü sınırlı sayıda kontenjanımız var ve Biz öğrencilerimizi seçerek almak istiyoruz.  Bu sebepten dolayı bizi tercih edecek olanları erken kayıtta uygun fiyatlar, uzun vadeli taksitler ve rahat ödeme planları bekliyor” dedi.

    Anahtar Kelimeler: 2017-2018, Eğitim, öğretim, Yılında, Hizmet

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