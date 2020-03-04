“Hedefimiz Çin’e ihracat yapmak”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından üretilen led ekran ve akıllı direk için tanıtım programı düzenlendi. Demokrasi Meydanında düzenlenen tanıtım programına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖZCAN: “HEDEFİMİZ DE ÇİN’E İHRACAT YAPMAK”

Programda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, programın vizyonlarını ortaya koyma toplantısı olarak değerlendirilmesini isteyerek, “Bolu Belediyesi bugüne kadar taş üretiyordu. Bolu Belediyesi bugüne kadar boru üretiyordu, ama onun dışında Bolu Belediyesi bugüne kadar hiçbir şey üretmiyordu. Biz bugün buraya sizleri vizyonumuzu göstermek için davet ettik. Artık teknolojisini üreten, aynı zamanda da bunu satarak gelir elde eden bir belediyecilik anlayışını ortaya koymak istiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz led ekran ve akıllı direklerin tamamı belediyemiz tarafından yapıldı. Amacımız ne? Bu led ekranları şehirde yaygınlaştırmak, akıllı direkleri şehirde yaygınlaştırmak. Birçok belediyeye, birçok kamu kurumuna, birçok özel şirkete de bu ürünleri satabilmek. Nihai hedefimiz de Çin’e ihracat yapmak. Bunun kısa sürede gerçekleştiğini görürsek şaşırmayız. Bu bizim hayalimiz” dedi.

“ŞEHİRLERİN GELECEĞİ BUNLARDAN GEÇİYOR”

Başkan Özcan konuşmasının devamında bu tür ürünleri tasarlarken ve bunların yazılımlarını geliştirirken belediyeye gelir getiren hizmetleri amaçladıklarını belirterek, “Amacımız bu üretimi yaparken Bolu’daki hiçbir esnafla, iş adamıyla rekabet etmeyelim, bu tür ürünleri üreterek daha çok istihdam sağlayalım. Yine bu tür ürünlerle birçok insana meslek edindirelim Ve geri dönüşüm malzemelerimizi kullanarak tasarruf edelim. Hep akıllı şehir diyorlar ya, işte şehirlerin geleceği bunlardan geçiyor. Biz o anlamda teknoloji konusuna ağırlık vermeye, bu alanda yatırım yapmaya ve bu alanda para kazanan bir belediye olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“BU EKRANLARI BOLU GENELİNE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Led ekran ve akıllı direk yapım aşamasını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Tanju Özcan konuşmasında ayrıca, “Belediyemizin çalışanları yaptı bunu ve onlar da bir şeyi üretmenin heyecanını yaşadılar. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha iyi şeyler de yapacağız. Bunları yapmakla kalmayacağız. Seri üretimini de yapıp Bolu Belediyesine ciddi anlamda gelir de getireceğiz. Önümüzdeki süreçte bu ekranları Bolu geneline yaygınlaştıracağız. Hem duyuruların yapılmasını amaçlıyoruz, belki bir süre sonra tamamen cenaze ilanlarını buradan yayınlayabilecek hale geleceğiz, hem de bu ekranlar vasıtasıyla alacağımız reklamlarla da belediyemize ek gelirler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

ACAR: “YÜZDE YÜZ BELEDİYENİN İMKANLARINI KULLANDIK”

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından sözü alan Bolu Bel A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Acar led ekran ve akıllı direk ile ilgili teknik bilgiler verdi. Acar konuşmasında şunları söyledi: “Görmüş olduğunuz bu cihaz, 4 metreye 3 metre toplamda 12 metrekarelik bir cihaz. Çift yüzlü ve şu anda Türkiye’de harici ortamda kullanılabilecek en yüksek çözünürlüğe sahip. Üretimi yaklaşık 20 gün sürdü. Üretimin konstrüksiyonunda yüzde yüz belediyenin imkanlarını kullandık. Diğer yandan piyasada bildiğimiz ve atıl durumda olan teknoloji sistemlerini kullanmadık. İçerisinde bir yedekli güç kaynağı sistemimiz var. Çok kısa zamanda elektronik dizaynlarını da Bolu’da üretmeye başlayacağız. Ekip olarak tamamen Bolu Bel Anonim Şirketinin çalışanlarını kullandık. Şu anda beş-altı arkadaşımız 20 günlük bir süre içerisinde led ekran imalatı yapabilir hale geldiler. İnşallah kısa zamanda bu konuya meraklı olan tüm genç arkadaşlarımızı bu konuda yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir akıllı direk imalatı yaptık. Aslında bu İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu bir tebliğ vardı belediyelere; park ve bahçelerin güvenliğinin alınmasıyla alakalı. Biz bunu biraz daha fütüristik düzeye taşıdık. Yani biz bu direğin üzerinde neler yapabiliriz, sadece direği almayalım, direk farklı fonksiyonlara da sahip olsun dedik. Şu anda tasarım aşamasında olan ulaşım kartı, su yükleme kartı gibi yüklemelerinizi ya da şikayetinizi doğrudan direkler üzerinden belediye ile görüşebileceğiniz şekilde bir format yarattık.

“YANGINA MÜDAHALE EDECEK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ DA TASARIMINA BAŞLAYACAĞIZ”

Üretimler bittikten sonra işin pazarlama aşamasına geldiklerini ifade eden Acar konuşmasının devamında ayrıca, “Şu anda üniversiteler, belediyeler ve birçok kurumla irtibat halindeyiz. Açıkcası bu anlamda da çok iyi tepkiler aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda canlı yayın araçları, entegre dronelar, hatta otonom dronelar, yani şehrin belli bölgesinde bir yangın olduğunda müdahale edecek insansız hava araçlarının da tasarımına başlayacağız. Biz bu teknolojiyi yapabilecek durumdayız. İşin en güzel tarafı da tamamen Bolu’nun imkanlarını kullanarak ve belediyemizin şu anda kullanılmayan ya da yarı kapasite kullanılan tesislerini kullanarak yapıyoruz bu işi. İlk önce 20 gün gibi bir zaman zarfında bu işi ortaya koymamızı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve Başkanıma bize böyle bir fırsatı verdiği için, bize güvendiği için, destek verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Acar’ın konuşmasının ardından sözü tekrar alan başkan Özcan direklerin mahalle ve parklarda yaygınlaştırılacağını ve panik butonu koyacaklarını da sözlerine ilave etti. Başkan Özcan şiddet gören tacize uğrayan biri olduğu takdire doğrudan butona basarak emniyete ve 112 ye ulaşma şansına sahip olacağını da belirtti. Konuşmaların ardından led ekran ve akıllı direk test edildi. Led ekrandan daha önce Bolu Belediyesi tarafından yayınlanan “10 aylık hizmet süreci”nin videosu yayınlandı.