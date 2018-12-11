Haber: BMA

Günlerdir sosyal medya üzerinden ve bazı yerel medya portallarından yayınlanan “Tarihi Taşhan katledildi” haberleri ile ilgili mekanın işletmecisi olan Yahya Erdal, “Pencere olmayan yerden havalandırma borusu geçirildi ve tarihi han duvarları delindi iddiaları tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Duvar delindi diye yazılan ve fotoğrafı yayınlanan yer bir penceredir. Daha önce ısıtma sistemi için boruların geçiş yerleri belirlenmiş ve bu pencere alanları tespit edilerek geçirilmiştir. Çıkan haberlerden sonra tekrar incelemeye alınan konu için heyet toplanmış ve daha uygun bir proje yapılabilir mi diye durum değerlendirmesi yapmıştır. Kesinlikle yapının duvarları delinmemiş pencere olmayan yerden geçiş sağlanmamıştır. Bu durum ise yetkililer tarafından bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Daha önce projeye uygun bir şekilde havalandırma panellerinin pencere boşluğundan geçirildiğini vurgulayan Taşhan işletmecisi Erdal, “268 yıllık tarihe sahip olan ancak yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olup içerisi çöp yuvası halinde bulunan Taşhan’ı yaptığımız restorasyonla tekrar turizme kazandırdık. Anıtlar yüksek kurulundan alınan izinle yaklaşık 3 milyon 750 bin liraya mal olan Taşhan’ın tekrar turizme kazandırılması projesi ile büyük cami mahallesi tekrar hayat buldu. Bu projeyi firmamız kendi uyguladı. Ve tüm masraflarını biz yaptık. 40 yıldır virane halde bulunan Taşhan yapılan çalışma ile Bolu turizmine can katmaya başladı. Ancak son günlerde bu tarz bir yenileme ve tekrar hayata kazandırma projesi asılsız iddialarla gündeme gelmeye başladı. Taş duvarların delinip havalandırma boruları geçirildi iddiaları üzerine yaptığımız çalışmada, Anıtlar Yüksek Kurulunun onayı sonrası doğalgaz sobası çıkışı yapıldığı ve iddiaların aksine herhangi bir duvar kırma işlemi olmadan projeye uygun bir çalışma ile pencereden geçirildiği tespit edildi” şeklinde konuştu.