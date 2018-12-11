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11 Aralık 2018 Salı
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    • Hedefteki isimden açıklama

    Büyük Cami Mahallesinde yer alan ve günlerdir tartışmalara konu olan Tarihi Taşhan’ın dokusuna zarar verildi iddiaları hakkında Taşhan işletmeci tarafından açıklama yapıldı.

    11 Aralık 2018 Salı 14:07
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    Hedefteki isimden açıklama

    Haber: BMA

    Günlerdir sosyal medya üzerinden ve bazı yerel medya portallarından yayınlanan “Tarihi Taşhan katledildi” haberleri ile ilgili mekanın işletmecisi olan Yahya Erdal, “Pencere olmayan yerden havalandırma borusu geçirildi ve tarihi han duvarları delindi iddiaları tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Duvar delindi diye yazılan ve fotoğrafı yayınlanan yer bir penceredir. Daha önce ısıtma sistemi için boruların geçiş yerleri belirlenmiş ve bu pencere alanları tespit edilerek geçirilmiştir. Çıkan haberlerden sonra tekrar incelemeye alınan konu için heyet toplanmış ve daha uygun bir proje yapılabilir mi diye durum değerlendirmesi yapmıştır. Kesinlikle yapının duvarları delinmemiş pencere olmayan yerden geçiş sağlanmamıştır. Bu durum ise yetkililer tarafından bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

    Daha önce projeye uygun bir şekilde havalandırma panellerinin pencere boşluğundan geçirildiğini vurgulayan Taşhan işletmecisi Erdal, “268 yıllık tarihe sahip olan ancak yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olup içerisi çöp yuvası halinde bulunan Taşhan’ı yaptığımız restorasyonla tekrar turizme kazandırdık. Anıtlar yüksek kurulundan alınan izinle yaklaşık 3 milyon 750 bin liraya mal olan Taşhan’ın tekrar turizme kazandırılması projesi ile büyük cami mahallesi tekrar hayat buldu. Bu projeyi firmamız kendi uyguladı. Ve tüm masraflarını biz yaptık. 40 yıldır virane halde bulunan Taşhan yapılan çalışma ile Bolu turizmine can katmaya başladı. Ancak son günlerde bu tarz bir yenileme ve tekrar hayata kazandırma projesi asılsız iddialarla gündeme gelmeye başladı. Taş duvarların delinip havalandırma boruları geçirildi iddiaları üzerine yaptığımız çalışmada, Anıtlar Yüksek Kurulunun onayı sonrası doğalgaz sobası çıkışı yapıldığı ve iddiaların aksine herhangi bir duvar kırma işlemi olmadan projeye uygun bir çalışma ile pencereden geçirildiği tespit edildi” şeklinde konuştu.

    Konu hakkında işletme yetkilileri ile yaptığımız görüşmede “ Sayın belediye başkanımız Alaaddin Yılmaz bu proje üstünde bildiğiniz gibi çok durdu. Bu atıl, içi harabe olan handa, yer yerde 10-15 cm sıvalar vardı, kemer kısımları betonla kapatılmıştı. Uzun restorasyon çalışması ve yaklaşık 4 milyon liraya yakın bir para harcanarak tekrar Bolu’ya kazandırıldı. Aslına uygun hale getirebilmek için gece gündüz ciddi bir emek harcandı burada. Bolu turizm kenti ancak il dışından gelen misafirlerin şehir merkezine girmedikleri gibi bir gerçeklik söz konusuydu. Biz bu tarihi hanı restore ederek bu algıyı yıktık. Şimdi burası akın akın şehir dışından gelen misafirlerle dolup taşıyor. Bu hareketlilikten çevre esnaflarda son derece memnun. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayı olmasına rağmen biz bugün itibari ile tedbir amaçlı doğalgaz sobasının havalandırma sistemini söktürdük. Kurulla yaptığımız görüşmede önümüzdeki perşembe günü bir araya geleceklerini ve tekrardan projeyi gözden geçireceklerini beyan ettiler. Biz çıkacak sonuca göre hareket etmenin en doğrusu olacağını düşünüyoruz” dediler.

    Anahtar Kelimeler: Büyük, Cami, Mahallesinde, Yer, Alan

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