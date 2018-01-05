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05 Ocak 2018 Cuma
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    • Hedefteki isimden özel açıklama

    AK Pati İl Başkan Vekili Melih Demirci hakkında basına yansıyan 17 – 25 Aralık paylaşımları haberleri hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Demirci, “yürütülen kampanya kirli bir oyun” dedi.

    05 Ocak 2018 Cuma 10:52
    Bu haber 892 kez okundu
    Hedefteki isimden özel açıklama

    Haber; GÖNÜL OLUTÜRK

    Dün akşam saatlerinde yerel basınla başlayın sabah ulusal basına yansıyan hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedefe haline gelen AK Parti İl Başkan Vekili Melih Demirci, “İl Başkanımız Nurettin Doğanay ile başlayan ve şahsımla devam eden bir çirkin süreçle karşı karşıya bulunduğumuzu esefle görüyorum. Senelerdir partimize ve ülkemize hizmet eden bir nefer olarak çalıştığım teşkilatlarım ve genel merkez yöneticilerim beni bilir. Parti içi eleştiriyi her zaman edep, hakkaniyet, nezaket ve adalet sınırları içinde yapmayı başarmış biri olarak her zaman kendim dahil her konuda yapıcı eleştirilerime devam edeceğim. Kendimizi eleştirmezsek doğruyu bulmamızın mümkün olmayacağı bilinciyle parti disiplini içerisinde üstlendiğim her görevi layığı ile yerine getirmek için gayret içerisindeyim. Dün geceden bu yana hakkımda yürütülen karalama kampanyası ile ilgili olarak bugün Genel Merkezimize bilgi ve belgeleri sunarak tarafımıza bir yol haritası çizilmesi için arzda bulunacağım. Bu noktada AK Parti Genel Merkezinin ne diyeceği bizim için belirleyeceği olacağından konuya ilişkin daha fazla bir şey söylemek yersiz olacaktır. Sadece Nurettin Doğanay ile başlayan ve şahsımla devam eden bu onursuz saldırıları yapanlara hakkımı helal etmediğimin bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

    AK Pati İl Başkan Vekili Melih Demirci’nin bugün Ankara’ya giderek konuya ilişkin genel merkezi bilgilendireceği ve yarın genel merkez kararı doğrultusunda bir açıklama yapacağı öğrenildi.
    Anahtar Kelimeler: AK, Pati, İl, Başkan, Vekili

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Ak Partili 8 saat önce yorumlandı

      yapma melih yapma, kimi kandırıyorsun? sen değilmisin belediye konularında ve hükümetle ilgili 17-25 aralık sonrası twit atan. hiç olmazsa davanın arkasında dur! timsah gözyaşları yakışmıyor

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