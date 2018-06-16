Haber: Kasım ŞAHİN

İnsan ticareti yapmak suçundan bakası bulunan Hasan Kaya, kendisine hediye edilen aracın lastiklerine gizlenmiş 5 kilo Afyon Sakızı taşırken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ay önce Bolu Dağında yakalanıp, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aracın kendisine ait olmadığı, hediye olarak kendisine verildiğini belirten Hasan Kaya; savunmasında şunları söyledi; “Yakalanmadan bir ay önce Doğubeyazıt’da Irak’tan giriş yapan kaçak göçmen 120 vatandaş, rehin alınmıştı. Bende bu rehinelerin kurtarılması için ilk olarak 10 bin dolar verdik. Rehineciler ikinci seferde de 10 bin dolar daha istedi. Bu parayı bulamayınca polise gittim ve durumu anlattım. Yapılan operasyonda 120 Iraklı rehineleri kurtardık. Kurtarmaya yardımcı olduğum için Kubbettin isimli birisi bana bir hediye vereceğini söyledi. Bu olaydan iki gün sonra da bir araba getirildi. Bende bu arabayla ailemi de yanıma alıp İstanbul’da yaşayan kardeşimi ziyaret etmek için yola çıktım. Bolu dağında polisler durdurdu ve yapılan aramada lastiklerin içerisinde uyuşturucu madde çıktı. Kesinlikle uyuşturucu madde taşıdığımı bilmiyordum. Hediye olarak kabul ettiğim araç başıma bela oldu. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti Kaya’nın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.