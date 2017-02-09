Haber; Esra ÖZTÜRK

Çizgi film kahramanı Heidi’nin maceralarının anlatılacağı oyunda Heidi, Alp Dede, Peter, Klara, Rothenmayer, teyze, babaanne, öğretmen, uşak ve keçiler hep birlikte seyirciyle buluşacak. 18 Şubat Cumartesi günü Bolu İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü salonunda saat 13.00, 14.00 ve 15.00’te sergilenecek eğlenceli müzikal çocuk oyunu biletlerinin İpek Kırtasiye ve oyun günü gişelerden temin edilebileceği belirtildi.