Helal Jelatin için fabrika temeli atıldı

Haber: BMA

Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesinde helal jelatin üretiminin yapılmasının yanı sıra, üretimin ihracatını da hedefleyen proje kapsamında fabrikanın temel atma töreni geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Törene Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka, Gerede Jelatin A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ve iş adamları katıldı. Törende Belediye Başkanı Allar, BAİBÜ Rektörü Alişarlı ve Kazım Taycı birer konuşma yaparak fabrikanın hayırlı olması dileklerinde bulundular. Konuşmaların ardılan edilen dualar sonrası fabrikanın temeli atıldı.

Yapılan tören sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Karma OSB’de temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz fabrikamız, ilçemiz ve işverenlerimize hayırlı olsun. Karma OSB’de mevcut fabrikaların yanı sıra her geçen gün yeni fabrika inşaatları yükselmeye devam ediyor. İlçemiz için istihdam sağlayan işverenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemizde hammaddesinin yüzde 40’a yakınını üreterek dericilikte söz sahibi olan Gerede’de, yarı mamül yarma deri olan helal sığır jelatininin son yıllarda değerini giderek artırıyor. Proje kapsamında, Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Büyükbaş Deri İmalatı yapan 27 deri imalat firması tüzel kişilik kurdu. Gebze ve Silivri merkezli şeker ve sakız üretiminde söz sahibi olan firmaların bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişilik yüzde 50’şer hisse oranları ile Gerede Jelatin Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ortak girişimi olarak Gerede Organize Sanayi Bölgesinde Helal sığır Jelatin Tesisi kurmaya karar verdiler. Sektörün kıymetli yan ürünlerinden yarma deri üreticileri ve jelatinin kullanım alanlarından şekerleme konusunda sektörün öncü firmaları jelatin pazarındaki engin bilgi birikimi ile birlikte güçlü bir sinerji oluşturdu. Bir araya gelen firmalar dünyada büyük bir bölümü domuz ürünü olan sektörde dini vecibelerimiz göz önüne alınarak Türkiye'de Helal Yenilebilir Sığır Jelatini üretecekler.